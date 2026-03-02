Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Adrián Rodríguez tras salir de la clínica de desintoxicación

Adrián Rodríguez el actor que conocimos por series como Física o Química o Los Serrano, no supo gestionar el éxito a tan temprana edad. Por eso, comenzó a refugiarse en las drogas y el alcohol, sumiéndose en un bucle de oscuridad que le acompañó durante años.

Tras ingresar en varios centros de desintoxicación y sufrir numerosas recaídas, el actor tocó fondo el pasado mes de noviembre, cuando anunció que iba a ingresar en una clínica de nuevo, esta vez dispuesto a sanar de verdad. Hoy, tras meses de recuperación, Adrián Rodríguez reaparece.

En sus redes, Adrián Rodríguez escribe: "La vida siempre te da la oportunidad de nuevos comienzos". Esta tarde en Y ahora Sonsoles, el actor nos cuenta cómo afronta esta nueva etapa. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!