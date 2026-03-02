Eva Soriano, tras romper a llorar en la apnea de El Desafío: “Me he bloqueado”

Eva Soriano protagonizó uno de los momentos más intensos del octavo programa de El Desafío al quedarse en solo 1:12 minutos en la prueba de apnea, una marca que ella misma calificó como decepcionante y vinculó al bloqueo mental sufrido durante el reto.

La humorista confesó que “la cabeza me ha jugado una mala pasada”, subrayando cómo la presión y la exigencia física afectaron directamente a su rendimiento en la prueba reina del programa.