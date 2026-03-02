Publicidad
EL DESAFÍO
Eva Soriano, tras romper a llorar en la apnea de El Desafío: “Me he bloqueado”
La concursante de El Desafío reconoció que no pudo rendir en la prueba de apnea porque su propia mente le jugó en contra, dejando claro el impacto psicológico de los retos más exigentes.
Eva Soriano protagonizó uno de los momentos más intensos del octavo programa de El Desafío al quedarse en solo 1:12 minutos en la prueba de apnea, una marca que ella misma calificó como decepcionante y vinculó al bloqueo mental sufrido durante el reto.
La humorista confesó que “la cabeza me ha jugado una mala pasada”, subrayando cómo la presión y la exigencia física afectaron directamente a su rendimiento en la prueba reina del programa.