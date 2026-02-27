Bill Clinton declara ante el Congreso por el caso Epstein: "De haberlo sabido, habría denunciado"

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton ha testificado este viernes ante los miembros del Congreso que investigan el caso del magnate y pederasta Jeffrey Epstein. La declaración, celebrada a puerta cerrada en Chappaqua, Nueva York, marca un hecho inédito: es la primera vez que un expresidente estadounidense se ve obligado a comparecer ante el Congreso en el marco de una investigación de este tipo.

En su declaración inicial, Clinton ha negado haber tenido conocimiento alguno de los crímenes cometidos por Epstein y asegura que, de haberlo sabido, habría actuado al respecto. "No tenía ni idea de los crímenes que estaba cometiendo", afirma, y añade que: "De haberlo sabido, lo habría denunciado".

Según publicó el propio expresidente en sus redes sociales, su mensaje es contundente: "Como alguien que creció en un hogar con violencia doméstica, no solo no habría volado en su avión si hubiera tenido la más mínima sospecha de lo que estaba haciendo, sino que lo habría denunciado yo mismo y habría liderado la petición de justicia por sus delitos, en lugar de tratos favorables". "Por muchas fotos que me enseñen, hay dos cosas que, al fin y al cabo, importan más que su interpretación de esas fotos de hace 20 años: sé lo que vi y, sobre todo, lo que no vi. Sé lo que hice y, sobre todo, lo que no hice. No vi nada ni hice nada malo", ha manifestado.

Clinton ha reafirmado que no conocía los delitos que estaba cometiendo Epstein: "Solo estamos aquí porque (Epstein) lo ocultó a todos tan bien durante tanto tiempo. Y para cuando salió a la luz con su declaración de culpabilidad en 2008, hacía tiempo que había dejado de relacionarme con él", ha indicado.

"Como estoy bajo juramento, no voy a mentir y a decir que espero con interés sus preguntas, pero estoy dispuesto a responderlas lo mejor que pueda, de acuerdo con los hechos tal como los conozco: los legítimos, los lógicos e incluso los descabellados", ha concluido.

Clinton no ha sido acusado de ningún delito en relación con el caso Epstein, pero deberá responder a preguntas sobre su relación con el millonario y con su expareja, Ghislaine Maxwell, condenada por delitos vinculados al abuso sexual de menores.

Hillary Clinton también declara ante el comité

La comparecencia de Bill Clinton se produce un día después de que su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, prestara declaración ante el mismo comité. Según se ha podido saber, Hillary Clinton afirmó que no tenía conocimiento de los abusos cometidos por Epstein contra menores de edad y que ni siquiera recordaba haberlo conocido. Las dos declaraciones forman parte de la investigación que lleva a cabo el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que analiza posibles vínculos y responsabilidades en el entorno de Epstein.

El presidente del comité, James Comey, anunció que permitirá a los miembros republicanos informar a los periodistas mientras Bill Clinton presta declaración. Además, prometió publicar el vídeo y las transcripciones del testimonio de Hillary Clinton.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.