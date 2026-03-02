El autor del tiroteo que ha dejado 2 muertos en Austin llevaba una sudadera con el mensaje: 'Propiedad de Alá'

Ndiaga Diagné, de 53 años, es el hombre de origen senegalés autor del tiroteo en Austin (Texas). Cuando disparó contra las personas que se encontraban en la terraza de un local de ocio llevaba una sudadera en la que ponía que era propiedad de Alá.

En el ataque tres personas han muerto, incluido el autor de los disparos. El tiroteo fue registrado esta madrugada en Austin, capital del estado de Texas, en Estados Unidos. También hay otras 14 personas heridas.

Tras disparar desde el coche el individuo salió del vehículo y continuó el ataque a pie con un rifle

Ndiaga Diagné, de 53 años y origen senegalés, comenzó a disparar contra las personas que se encontraban en un bar de Austin. Tanto en la zona de la terraza como las inmediaciones del local. Tras el ataque, el individuo condujo hacia el oeste por la calle Sixth, estacionó el vehículo y continuó el ataque a pie con un rifle, disparando a personas que caminaban por la zona.

Finalmente el atacante fue abatido por la Policía. El FBI investiga lo ocurrido como un posible acto de terrorismo en represalia a la operación 'Fuerza épica' que ha iniciado EEUU e Israel contra el régimen iraní. El atacante llevaba una sudadera en la que podía leerse el mensaje 'Propiedad de Ala'.

Nuevo líder en el régimen iraní

El régimen iraní tiene que elegir nuevo líder tras la muerte del ayatola Alí Jamenei, líder supremo de Irán. Un proceso ya podría haber comenzado. Su sucesor debería conocerse en uno o dos días, según el ministro de exteriores del régimen.

El líder supremo aglutina todo el poder en Irán. Pero también han fallecido sus hombres de confianza. Entre los candidatos podrían estar Mustaba Jameini, el segundo hijo del fallecido líder supremo, y Hassan Jomeini, nieto del fundador de la república iraní.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.