Mejores momentos | 2 de marzo

El uso del ‘me lo quedo’ premia a Miguel con un panel de 550€

El concursante del atril amarillo ha rentabilizado un panel que parecía que iba a ser poco premiado.

El uso del ‘me lo quedo’ premia a Miguel con un panel de 550€

Adrián Moreno
Tras pasar por el turno de los tres concursantes, el panel le ha llegado a Miguel con el marcador a 0€. Tras varias tiradas, se ha visto en la obligación de dar los 100€ conseguidos a Bárbara tras caer en el ‘se lo doy’.

Pero todo ha cambiado cuando ha conseguido alcanzar el ‘me lo quedo’ y usarlo al instante para arrebatarle a Helia los 400€ que había conseguido anteriormente.

No contento con esto, Miguel ha querido lanzar una última vez antes de resolver, que le ha hecho ganar 150€ más de lo que ya acumulaba, y ha terminado resolviendo el panel por 550€.

Mejores momentos | 2 de marzo

¡De los 4.000€ a la quiebra!: así es como ha perdido Helia todo su dinero

Mejores momentos | 2 de marzo

¡Antena 3 es la televisión más vista de este país!

