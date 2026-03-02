El uso del ‘me lo quedo’ premia a Miguel con un panel de 550€

Tras pasar por el turno de los tres concursantes, el panel le ha llegado a Miguel con el marcador a 0€. Tras varias tiradas, se ha visto en la obligación de dar los 100€ conseguidos a Bárbara tras caer en el ‘se lo doy’.

Pero todo ha cambiado cuando ha conseguido alcanzar el ‘me lo quedo’ y usarlo al instante para arrebatarle a Helia los 400€ que había conseguido anteriormente.

No contento con esto, Miguel ha querido lanzar una última vez antes de resolver, que le ha hecho ganar 150€ más de lo que ya acumulaba, y ha terminado resolviendo el panel por 550€.