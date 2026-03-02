Antena3
Intento de Secuestro

El primo de una niña de 5 años evitó que un hombre la secuestrara: "Intentó huir, pero le persiguió y le alcanzó"

Alarmante suceso el vivido el pasado fin de semana en Fuengirola, Málaga. Los gritos de una niña encendieron todas las alarmas. Un hombre de mediana edad trataba de llevarse a la pequeña a la fuerza y se inició una persecución de varios familiares de la menor.

Andrés Pantoja
La tranquila mañana de mercadillo en el centro de Fuengirola, Málaga, se tornó el pasado domingo en escenario de tensión y nerviosismo. Un hombre, de unos 45 años y de origen finlandés, trató de llevarse a la fuerza a una niña de 5 del parque infantil en el que jugaba mientras su padre trabajaba en uno de los puestos. Por suerte un primo, de 18 años de edad, de la niña se encontraba vigilándola.

En medio de los juegos propios de un parque infantil y el alboroto característico unos gritos sobresalieron de pronto del resto, eran de pánico, de desesperación. Era la reacción de una niña a la que un hombre forzaba intentando llevársela con él.

Al darse cuenta que era el foco de todas las miradas, el presunto secuestrador trató de escapar del lugar, pero el primo de la niña, nada más percatarse de lo que estaba sucediendo salió a la carrera tras el sospechoso, al que dio caza a los pocos metros, forcejeando para retenerlo a la espera de la llegada de ayuda.

El padre de la menor al escuchar los gritos se acercó a ver qué ocurría donde estaban su hija y su sobrino, y terminó también por alcanzar al individuo al que ayudó a retener hasta que legó la Policía Local. Poco después el presunto criminal fue puesto a disposición de la Policía Nacional, investiga los hechos mientras el hombre aguarda detenido a pasar a disposición judicial.

