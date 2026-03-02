Llegan los nitazenos: el opioide 500 veces más potente que la heroína que ya alarma a España

La diferencia entre la vida y la muerte puede ser prácticamente invisible. Álex Manejó, experto en adicciones, advierte: “Con una dosis muy pequeña puedes tener una sobredosis” y añade que “la muerte puede ocasionarse mucho más rápido que usando fentanilo”.

Un microgramo puede bastar. Una pastilla diminuta, si está contaminada con nitazenos, puede multiplicar su potencia hasta niveles extremos.

El peligro invisible

Uno de los grandes riesgos es que el consumidor no sabe lo que está tomando.

Según los especialistas, los nitazenos se están mezclando con benzodiacepinas para fabricar pastillas ilegales e incluso con cocaína adulterada. “La gente no sabe ya lo que está consumiendo”, alertan. “Hay personas que no saben que existe esta sustancia, pero la están consumiendo”.

Un farmacéutico lo resume así: “La línea entre la vida y la muerte es muy pequeña. Si quien corta la droga no tiene un control exacto, puede provocar una muerte sin saberlo”.

Europa en vigilancia

Los nitazenos ya han sido detectados en varios países europeos y se les relaciona con muertes recientes.

Serafín Giraldo, inspector de Policía, señala que el impacto inmediato lo sufren los consumidores, mientras que las fuerzas de seguridad centran su labor en identificar a quienes están detrás de la elaboración y distribución de estos nuevos compuestos sintéticos.

El desafío es enorme: una sustancia extremadamente potente, difícil de detectar y cada vez más presente en el mercado ilegal.

Una amenaza creciente

Los expertos coinciden en que estamos ante una nueva generación de opioides sintéticos aún más impredecibles que el fentanilo.

El mensaje es claro: su potencia extrema y su presencia oculta convierten a los nitazenos en una de las mayores amenazas actuales en el panorama europeo de las drogas.

