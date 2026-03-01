Ferit lo oye todo: Seyran anuncia en un restaurante que ya se ha casado con Sinan

La cena en el restaurante ha sido un auténtico polvorín. Las familias Sanli y Kantarci se han sentado a la mesa sin sospechar que sus hijos ya han pasado por el juzgado. En mitad de la velada, Seyran ha tomado la palabra y ha dicho lo que ha dejado a todos mudos: "¡Nos hemos casado!". La noticia ha caído como un jarro de agua fría. Las madres, Esme y Ayla, se han quedado blancas al darse cuenta de que, después de tanto pelear, ya han pasado a ser familia a la fuerza.

Kazim ha estallado de rabia al momento. Él ha sentido que le han faltado al respeto al no haberle pedido la mano de su hija. Por su parte, la madre de Sinan no ha parado de quejarse porque no ha podido cumplir con el rito de regalarles el oro. Sinan ha intentado explicar que lo han hecho así como un acto impulsivo de amor, pero el ambiente se ha vuelto insoportable.

Pero lo más fuerte ha pasado en la mesa de al lado. Ferit y Diyar estaban en el mismo restaurante y lo han oído todo. Ferit se ha quedado destrozado al escuchar de boca de la propia Seyran que ya ha pasado a ser la mujer de otro hombre. No ha podido creer que su gran amor haya firmado esos papeles en secreto y ha tenido que aguantar el tipo como ha podido.

Seyran ha intentado fingir que ha sido el día más feliz de su vida, pero por dentro sabe que no lo es. Sin lugar a dudas, la noche ha terminado de la peor manera posible.