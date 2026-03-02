¡Antena 3 es la televisión más vista de este país!

En el programa de hoy hemos tenido una prueba de velocidad especial en la que ha participado nuestra cadena de televisión: Antena 3, que sigue siendo la líder indiscutible como la televisión más vista del país.

Este dato demuestra, una vez más, la labor meritoria de todos los integrantes de la cadena, que trabajan día tras día para que estos resultados sigan siendo posibles. Jorge Fernández ha comentado, orgulloso: “Muy bien tenemos que estar haciendo las cosas”.

Helia ha sido la encargada de resolver esta prueba de velocidad, que ha logrado descifrar en apenas unos segundos, sumando los 100€ a su marcador.