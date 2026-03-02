¡De los 4.000€ a la quiebra!: así es como ha perdido Helia todo su dinero

En una magnífica tirada, que ha acabado con la aguja de la ruleta en el gajo de los 1.000€, y tras el uso de la ‘doble letra para multiplicar por dos su marcador, Helia ha conseguido posicionarse con 4.000€.

Tras alcanzar esa gran cantidad económica, Helia no se lo ha pensado y ha decidido comprar todas las vocales para ayudarle en la resolución del panel. Sin embargo, había una palabra que no lograba descifrar.

Después de tirar una última vez para intentar adivinar la palabra que se le resistía, la ruleta le ha deparado el gajo que quería evitar a toda costa: la ‘quiebra’. De esta forma, y entre lamentos, Helia ha perdido los 4.000€ y le ha pasado el turno a Bárbara.