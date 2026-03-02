Antena3
Polémica en Granada

Granada veta el burka en edificios públicos y desata una tormenta política y social

La Diputación y el Ayuntamiento de Granada prohíben el acceso con niqab o burka y convierten a la provincia en la primera de España en aplicar esta medida

Prohibición velo islámicp

María Martín
Publicado:

Granada da un paso inédito en España. La Diputación de Granadaimpedirá la entrada a sus dependencias a mujeres que lleven burka o niqab, una decisión que el Ayuntamiento de Granada respaldó en pleno el pasado viernes.

La medida ha provocado un fuerte enfrentamiento social y político. Es la primera vez que una provincia adopta una restricción de este tipo, después de que en el Congreso de los Diputados fracasara una iniciativa impulsada por VOX con el apoyo del Partido Popular. Ahora Junts per Catalunya prepara su propia propuesta.

Mientras algunos vecinos defienden la prohibición como una cuestión de seguridad e identificación en edificios públicos, otros la consideran una medida “retrógrada” y un ataque a la libertad individual.

El periodista Rubén Amón sostiene que el burka “no forma parte de la libertad religiosa” y reclama una normativa estatal. En cambio, la escritora Ana Iris Simón cuestiona la eficacia real de la medida y advierte de que podría aumentar la brecha administrativa para algunas mujeres.

Granada se convierte así en el epicentro de un debate nacional que enfrenta seguridad, derechos y política.

