Polémica en Granada
Granada veta el burka en edificios públicos y desata una tormenta política y social
La Diputación y el Ayuntamiento de Granada prohíben el acceso con niqab o burka y convierten a la provincia en la primera de España en aplicar esta medida
- Susanna Griso, sobre la prohibición del burka y el niqab en España: "¡Son antónimos! ¡Libertad y burka son antónimos!"
- Expulsada del instituto por llevar velo islámico: "Siento que me obligan a elegir entre mi educación y mi libertad"
- El cartel de Vox en Almería, sobre el uso del burka, dispara las críticas: "Tratan de manipular. No creo yo que hayan visto muchas mujeres así por España"
Publicidad
Granada da un paso inédito en España. La Diputación de Granadaimpedirá la entrada a sus dependencias a mujeres que lleven burka o niqab, una decisión que el Ayuntamiento de Granada respaldó en pleno el pasado viernes.
La medida ha provocado un fuerte enfrentamiento social y político. Es la primera vez que una provincia adopta una restricción de este tipo, después de que en el Congreso de los Diputados fracasara una iniciativa impulsada por VOX con el apoyo del Partido Popular. Ahora Junts per Catalunya prepara su propia propuesta.
Mientras algunos vecinos defienden la prohibición como una cuestión de seguridad e identificación en edificios públicos, otros la consideran una medida “retrógrada” y un ataque a la libertad individual.
El periodista Rubén Amón sostiene que el burka “no forma parte de la libertad religiosa” y reclama una normativa estatal. En cambio, la escritora Ana Iris Simón cuestiona la eficacia real de la medida y advierte de que podría aumentar la brecha administrativa para algunas mujeres.
Granada se convierte así en el epicentro de un debate nacional que enfrenta seguridad, derechos y política.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- Polémica por las palabras de Bill Clinton sobre su relación con Epstein: "Ha sido capaz de mentir a todo un país y a su propia familia"
- Llegan los nitazenos: el opioide 500 veces más potente que la heroína que ya alarma a España
- Juan Soto Ivars carga contra los actores que protestaron en Los Goya: "Si el PP estuviera en el Gobierno todos hubieran hablado de corrupción"
Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.
Publicidad