Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Buzón de los Becarios

Juventud activa un buzón anónimo para que los becarios denuncien abusos en sus prácticas

Se trata de un canal anónimo para que personas becarias y exbecarias puedan denunciar irregularidades durante sus prácticas. La medida busca reforzar la protección frente a situaciones de fraude y precariedad.

Un grupo de becarios en una empresa

Un grupo de becarios en una empresaIstock

Publicidad

Marta Moreno
Publicado:

El 'Buzón de las personas becarias: denuncia las malas prácticas' es una herramienta del Instituto de la Juventud de España (Injuve). Está destinada a detectar posibles abusos durante los periodos de prácticas formativas.

La iniciativa, que se activa este lunes, permitirá a personas becarias y exbecarias comunicar de forma anónima situaciones irregulares. El canal se ha desarrollado con el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, encargado de analizar los casos posteriormente y de iniciar las investigaciones pertinentes.

¿Qué irregularidades podrán denunciarse?

Entre las prácticas que podrán notificarse a través del buzón figuran:

  • La falta de relación entre los estudios cursados y las tareas asignadas
  • La sustitución encubierta de trabajadores de plantilla
  • La realización del mismo trabajo que empleados de la empresa
  • La ausencia de tutorización efectiva
  • La asignación de funciones que exceden el ámbito formativo de la práctica

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia subrayan que el objetivo es habilitar un canal seguro para identificar posibles fraudes y reforzar la protección de la juventud en el mercado laboral.

Más protección frente a la explotación juvenil

El Ministerio defiende que esta herramienta responde a una realidad persistente: la precarización de los jóvenes a través de prácticas que, en algunos casos, han derivado a situaciones de explotación. Recuerdan que el propósito de las prácticas es garantizar el aprendizaje y no sustituir puestos estructurales a menor coste.

El 42% de los jóvenes ha sufrido explotación laboral

Según la Encuesta de Juventud 2023, el 42% de los jóvenes afirma haber sufrido alguna situación de explotación a lo largo de su vida laboral. Entre los casos más frecuentes: trabajar sin contrato, encadenar empleos y desempeñar prácticas no remuneradas. También ejercer de falsos autónomos o firmar contratos precarios.

En el marco del Estatuto del Becario

Este buzón se suma al Estatuto del Becario aprobado por el Gobierno a finales del año pasado. Establece un marco de derechos para las personas en prácticas y contempla multas de hasta 225.000 euros para las empresas que incumplan la normativa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, sábado 28 de febrero de 2026

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Publicidad

Sociedad

Efectivos de SUMMA112 en la calle Oropéndola, Madrid.

Detenido un hombre tras confesar el asesinato de su casera en Madrid

Un grupo de becarios en una empresa

Juventud activa un buzón anónimo para que los becarios denuncien abusos en sus prácticas

Sala de operaciones 112 Galicia

Muere un niño de dos años tras atragantarse con una gominola en el cumpleaños de su madre en A Coruña

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 2 de marzo de 2026

Inaugurado telescopio solar SST en el Observatorio Roque de los Muchachos en La Palma
Efemérides

Efemérides de hoy 2 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 2 de marzo?

Policía local de Fuengirola
ANDALUCÍA

Detenido un hombre por intentar llevarse a una niña de cinco años en un mercadillo de Fuengirola

La rápida intervención de la Policía Local de Fuengirola y de los propios presentes evitó el presunto intento de secuestro de una menor este domingo al mediodía en la localidad malagueña.

13 muertes por ahogamiento en Canarias en lo que va de año
Ahogamiento

13 muertes por ahogamiento en Canarias en lo que va de año

El archipiélago lidera este trágico ranking con más de la mitad de las muertes de todo el país.

Pasaporte

Detenida en Madrid por estafar hasta 1.000 euros a extranjeros que buscaban regularizarse

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Encuentran el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida en Tenerife

Lugar del accidente

Tragedia en Albacete: Tres motoristas fallecen tras un choque múltiple en Elche de la Sierra

Publicidad