Buzón de los Becarios
Juventud activa un buzón anónimo para que los becarios denuncien abusos en sus prácticas
Se trata de un canal anónimo para que personas becarias y exbecarias puedan denunciar irregularidades durante sus prácticas. La medida busca reforzar la protección frente a situaciones de fraude y precariedad.
El 'Buzón de las personas becarias: denuncia las malas prácticas' es una herramienta del Instituto de la Juventud de España (Injuve). Está destinada a detectar posibles abusos durante los periodos de prácticas formativas.
La iniciativa, que se activa este lunes, permitirá a personas becarias y exbecarias comunicar de forma anónima situaciones irregulares. El canal se ha desarrollado con el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, encargado de analizar los casos posteriormente y de iniciar las investigaciones pertinentes.
¿Qué irregularidades podrán denunciarse?
Entre las prácticas que podrán notificarse a través del buzón figuran:
- La falta de relación entre los estudios cursados y las tareas asignadas
- La sustitución encubierta de trabajadores de plantilla
- La realización del mismo trabajo que empleados de la empresa
- La ausencia de tutorización efectiva
- La asignación de funciones que exceden el ámbito formativo de la práctica
Desde el Ministerio de Juventud e Infancia subrayan que el objetivo es habilitar un canal seguro para identificar posibles fraudes y reforzar la protección de la juventud en el mercado laboral.
Más protección frente a la explotación juvenil
El Ministerio defiende que esta herramienta responde a una realidad persistente: la precarización de los jóvenes a través de prácticas que, en algunos casos, han derivado a situaciones de explotación. Recuerdan que el propósito de las prácticas es garantizar el aprendizaje y no sustituir puestos estructurales a menor coste.
El 42% de los jóvenes ha sufrido explotación laboral
Según la Encuesta de Juventud 2023, el 42% de los jóvenes afirma haber sufrido alguna situación de explotación a lo largo de su vida laboral. Entre los casos más frecuentes: trabajar sin contrato, encadenar empleos y desempeñar prácticas no remuneradas. También ejercer de falsos autónomos o firmar contratos precarios.
En el marco del Estatuto del Becario
Este buzón se suma al Estatuto del Becario aprobado por el Gobierno a finales del año pasado. Establece un marco de derechos para las personas en prácticas y contempla multas de hasta 225.000 euros para las empresas que incumplan la normativa.
