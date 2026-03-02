Juventud activa un buzón anónimo para que los becarios denuncien abusos en sus prácticas

El 'Buzón de las personas becarias: denuncia las malas prácticas' es una herramienta del Instituto de la Juventud de España (Injuve). Está destinada a detectar posibles abusos durante los periodos de prácticas formativas.

La iniciativa, que se activa este lunes, permitirá a personas becarias y exbecarias comunicar de forma anónima situaciones irregulares. El canal se ha desarrollado con el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, encargado de analizar los casos posteriormente y de iniciar las investigaciones pertinentes.

¿Qué irregularidades podrán denunciarse?

Entre las prácticas que podrán notificarse a través del buzón figuran:

La falta de relación entre los estudios cursados y las tareas asignadas

La sustitución encubierta de trabajadores de plantilla

de trabajadores de plantilla La realización del mismo trabajo que empleados de la empresa

La ausencia de tutorización efectiva

La asignación de funciones que exceden el ámbito formativo de la práctica

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia subrayan que el objetivo es habilitar un canal seguro para identificar posibles fraudes y reforzar la protección de la juventud en el mercado laboral.

Más protección frente a la explotación juvenil

El Ministerio defiende que esta herramienta responde a una realidad persistente: la precarización de los jóvenes a través de prácticas que, en algunos casos, han derivado a situaciones de explotación. Recuerdan que el propósito de las prácticas es garantizar el aprendizaje y no sustituir puestos estructurales a menor coste.

El 42% de los jóvenes ha sufrido explotación laboral

Según la Encuesta de Juventud 2023, el 42% de los jóvenes afirma haber sufrido alguna situación de explotación a lo largo de su vida laboral. Entre los casos más frecuentes: trabajar sin contrato, encadenar empleos y desempeñar prácticas no remuneradas. También ejercer de falsos autónomos o firmar contratos precarios.

En el marco del Estatuto del Becario

Este buzón se suma al Estatuto del Becario aprobado por el Gobierno a finales del año pasado. Establece un marco de derechos para las personas en prácticas y contempla multas de hasta 225.000 euros para las empresas que incumplan la normativa.

