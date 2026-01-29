Nos lo cuenta
La emotiva relación de Miguel Lago con su abuelo: "La primera vez que salí en televisión fue el único que me llamó"
El mayor apoyo de Miguel Lago siempre ha sido su familia, pero su abuelo siempre guardará un lugar especial en su corazón. Hoy, nos ha contado una emotiva anécdota de cuando empezó a actuar.
Miguel Lago lleva 25 años dedicados a la comedia y el espectáculo. Sin embargo, su familia no siempre vio con buenos ojos que eligiera ese camino, por lo que en un principio intentaron disuadirle.
Pese a que Miguel Lago se licenció en Filología Hispánica, su pasión por los escenarios le llevó a perseguir su sueño, hasta el punto de que con 18 años hizo su primera aparición de El Club de la Comedia.
"Fue muy llamativo que un niño de 18 años salga en la televisión y nadie le llame", recuerda, "estaba realmente dolido". El único que le apoyó y le llamó para preguntarle si lo había pasado bien fue su abuelo.
Desde entonces, Miguel Lago le tiene presente en cada una de sus actuaciones. Hasta el punto de que la primera vez que actuó en el teatro más grande de Vigo, vendió todas las entradas, menos una, la reservada a su abuelo: "Sigo pensando que esa butaca no estaba vacía". ¡Dale al play para escuchar su emotiva historia!
