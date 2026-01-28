¿Bote a la vista? Rosa hace una primera vuelta de 22 aciertos y crea expectación en El Rosco

Manu y Rosa están pisando el acelerador en su objetivo por ganar el bote de Pasapalabra. En este programa, el premio tan tentador ha llegado a 2.680.000 euros y las alarmas se han encendido por el extraordinario ‘primervueltismo’ de la concursante coruñesa, que en sólo cuatro jugadas se ha situado a tres letras de la esperada hazaña en El Rosco.

Los dos primeros turnos de Rosa han marcado el rumbo de la prueba: de seis y de nueve aciertos. Además, aunque Manu ha comenzado la prueba, la diferencia de tiempo entre los dos ha sido de sólo un segundo. En este programa, la coruñesa ha roto definitivamente su mala racha en el ¿Dónde Están? y, además, dejando una ejemplar reflexión al tener que elegir entre “competición” y “cooperación”.

En un duelo muy competido, con Manu al acecho constante de su rival, Rosa ha terminado la primera vuelta con 22 aciertos. Por delante aún le quedaba casi medio minuto, tiempo suficiente para pensar las tres letras pendientes y dar la sorpresa. ¿O quizá Manu a dado la vuelta a la situación? ¡No te pierdas este Rosco en el vídeo!