En El Hormiguero
Glòria Serra desvela cómo surgió su reconocido tono de voz: "No conectábamos con el público"
La periodista ha contado cómo nació uno de sus sellos de identidad: su famosa voz en los reportajes.
Publicidad
Glòria Serra ha llegado a El Hormiguero para celebrar el décimo quinto aniversario de Equipo de Investigación. La periodista ha repasado algunos de los momentos más impactantes del programa y ha reflexionado sobre el periodismo de investigación en televisión.
En este momento, Pablo Motos se ha interesado en conocer cómo surgió la idea de utilizar una voz en off tan reconocible. Según ha dicho, nació como un recurso para tratar de conectar más con la audiencia y darle ese punto de tensión que necesitaba el programa.
Gloria ha dicho que empezó a fijarse mucho en los actores y en el teatro para obtener una dicción única que se ha convertido en su sello de identidad. ¡Imperdible!
Publicidad