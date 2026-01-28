Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
José Luis Ábalos renuncia a su acta de diputado por Valencia

José Luis Ábalos ha presentado un escrito a la Mesa del Congreso en el que renuncia a su acta de diputado.

Los abogados de &Aacute;balos renuncian a su defensa por motivos econ&oacute;micos

Los abogados de Ábalos renuncian a su defensa por motivos económicosEuropa Press

Miriam Vázquez
Publicado:

José Luis Ábalos ha publicado una carta en el perfil de su red social de X @abalosmeco en la que informa de que ha renunciado al acta de diputado por Valencia. En el escrito explica que lo hace ahora porque se ha resuelto su recurso de apelación contra el auto de prisión "dado que en todo este proceso he considerado que el respeto a los procedimientos legales es un pilar fundamental del Estado de Derecho que garantiza la 'presunción de inocencia' de todas y todos los ciudadanos; asegura la separación de poderes; la imparcialidad y la tutela judicial efectiva sin arbitrariedades".

En teoría esta renuncia no afecta al juicio del caso Koldo porque ya se ha decretado la apertura de juicio oral, pero podría hacer que la causa de Cerdán vuelva a la Audiencia Nacional.

Ábalos se despide agradeciendo a los valencianos su confianza y asegurando que "ha sido un verdadero honor ser diputado de las Cortes Generales". "Puedo decir con orgullo que ha sido una responsabilidad emocionante. ¡Gracias por tanto!"

Yolanda Díaz ha reaccionado a la noticia en una entrevista y ha asegurado que "llega tarde".

