Feijóo anuncia la creación de una comisión de investigación del accidente de tren: "El Gobierno nos está mintiendo"

El líder del PP Alberto Núñez Feijóo se sienta en el plató de Espejo Público para tomarse 'Un café con Susanna'. Comienza su entrevista hablando de la regularización de inmigrantes que ha impulsado el Gobierno. Hace 2 años el PP votaba a favor de esa regularización de inmigrantes a la que ahora ponen peros al considerar que es muy laxa. Defiende Feijóo que ellos no han cambiado de posición. "Lo que ha pasado es que la iniciativa proponía la regularización de los inmigrantes hasta noviembre de 2021 y el Gobierno se ha sacado de la chistera hasta diciembre de 2025", apunta.

"Entrar de forma ilegal en España no puede ser la alfombra roja para obtener la residencia legal"

Se pregunta por qué el Gobierno pone sobre la mesa esta medida precisamente ahora. "Hay que cambiar de conversación y de relato y dedicarnos a esto. Hoy es el funeral de las víctimas del AVE y hay que evitar cualquier tipo de conversación que no sea acreditar la negligencia continuada en el mantenimiento de la red ferroviaria y de alta velocidad y de Rodalies en España". Cree que la medida es "una irresponsabilidad" porque va en contra de lo que hacen los socios de la UE que están controlando la inmigración, así como en contra el pacto de inmigración y asilo de la UE. Sostiene además que esta medida provoca un evidente efecto llamada y "entrar de forma ilegal en España no puede ser la alfombra roja para obtener la residencia legal en España".

Para Feijóo impulsar esta regularización pasa por el interés de Sánchez para hablar de otra cosa, contentarse con los diputados de Podemos y a ver si le pasa a Junts las competencias en inmigración y gestión de fronteras. "En este momento en el que el 20% de la población es inmigrante no es el momento de la regularización masiva e incondicional".

No cree que la medida ayude a cubrir empleos en España. "No tiene relación con la necesidad de empleo porque en nuestro país si se entra con un contrato de trabajo se puede residir". Plantea una regularización individual sometida a un contrato de trabajo y sin ningún tipo de antecedentes penales ni policiales. "Hay casos en los que un inmigrante ha robado varias veces pero esos delitos no están bajo sentencia porque no hay juicio. ¿A ese señor le vamos a dar una residencia legal en nuestro país?", se pregunta.

Feijóo, sobre el accidente de tren de Adamuz: "Nos han mentido"

Sobre las explicaciones que ha dado el Gobierno y el ministerio de Transportes respecto al accidente de tren de Adamuz (Córdoba) que ha dejado 45 muertos, Feijóo es tajante: "Nos han mentido". Determina que nos han hecho creer que el sistema estaba renovado cuando la vía es un conjunto de ensamblajes entre carriles antiguos y nuevos. "Los maquinistas habían advertido que bajasen la velocidad porque había irregularidades. Esta negligencia en el mantenimiento es una negligencia política de primer nivel".

El líder delse sienta en el plató de Espejo Público el mismo día en el que se celebra el funeral religioso por las víctimas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) . Los Reyes serán quienes presidan este funeral religioso que se celebra en Huelva, de donde eran 28 de los. Estaba previsto para esta semana también un homenaje de Estado que, finalmente ha sido aplazado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.