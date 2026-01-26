Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Santos Cerdán pide al Supremo que reclame a la UCO su informe patrimonial

El magistrado que investiga el caso Koldo, Leopoldo Puente, solicitó a la Guardia Civil un informe sobre el patrimonio del exsecretario de organización socialista hace ya 7 meses.

Santos Cerd&aacute;n

Santos CerdánEFE

Pedro Callejas
Publicado:

El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán, imputado en el caso Koldo, ha pedido al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente dar un "impulso procesal" al informe sobre su patrimonio que encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El magistrado solicitó ese informe el pasado 20 de junio, hace ya más de 7 meses, lo que para la defensa de Cerdán perjudica a su cliente: "Esta falta de aportación transcurridos tantos meses desde que fue publicada y publicitada la imputación del Sr. Santos Cerdán supone una grave afectación a su presunción de inocencia".

Así lo aseguran sus abogados, Benet Salellas y Jacobo Teijelo, en un escrito de 6 páginas en el que acusan, tanto a las autoridades policiales como judiciales, de una "práctica procesal perversa" al imputar en atestado y en autos una serie de hechos mientras "no se aportan los elementos probatorios correspondientes".

Los letrados ponen como ejemplo que "en el auto de prisión del Sr. Cerdán se afirmaba que podría haber recibido al menos 4.500.000 euros. Esta manifestación contenida en una resolución judicial debe ser o confirmada por la Policía Judicial o expresamente descartada pero no puede quedar en el aire, sin más concreción o confirmación". Por ello piden al juez que exija a la UCO ya el informe patrimonial del que fuera número 3 del PSOE.

Servinabar "sí tiene actividad real"

En el escrito también se subraya que los investigadores han señalado a Santos Cerdán como dueño del 45% de la empresa Servinabar, que a su vez actuaría como sociedad pantalla para el cobro de comisiones. Los representantes legales de Cerdán insisten en que ambas afirmaciones son falsas y reprochan al juez que no haya realizado las correspondientes comprobaciones: "Sí tiene actividad real, y las personas que puedan haber trabajado temporalmente en ella sí han realizado las pertinentes actividades remuneradas. Hay nutrida prueba, incluso fotografías, de la realidad de tales trabajos. De hecho, resulta sorprendente que no se haya tomado declaración a los posibles testigos de estos trabajos y que se afirme, veladamente, en los atestados su carácter fraudulento sin ningún tipo de fundamento".

Se lamenta Cerdán (en libertad, pero con medidas cautelares) de que "se asienta en la opinión pública la 'verdad oficial' de su supuesta corrupción" mientras sigue sin haber noticias de su informe patrimonial.

