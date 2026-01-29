Hoy, Dani García abrirá el apetito en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Dani García, uno de los cocineros españoles más influyentes a nivel internacional. El chef visita el programa en plena etapa de consolidación profesional, al frente de diversos proyectos gastronómicos y con una visión muy personal de la cocina contemporánea.

Durante la entrevista, Dani García hablará de su trayectoria, de la evolución de su forma de entender la gastronomía y de cómo afronta los nuevos retos dentro y fuera de los fogones. Una charla cercana en la que también habrá espacio para anécdotas, reflexiones y su pasión por la cocina, que lo ha convertido en un referente del sector.

Sobre él:

Dani García es uno de los chefs más reconocidos de la gastronomía española. A lo largo de su carrera ha cosechado prestigiosos reconocimientos y ha desarrollado un estilo propio que combina tradición e innovación. Su inquietud creativa y su proyección internacional lo han situado como una figura clave de la alta cocina y del emprendimiento gastronómico.