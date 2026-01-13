Hablamos con dos firmantes del manifiesto de Jordi Sevilla: una de ellas expulsada de las listas del PSOE en Valencia para meter a Ábalos

Crear una nueva línea de pensamiento que de lugar a un diálogo interno en el PSOE para volver a generar ilusión entre los votantes socialistas. Eso es lo que pretende conseguir "Socialdemocracia 21", el manifiesto que a Jordi Sevilla publicó ayer a través de sus redes sociales. El exministro socialista cree que el populismo y la crispación se han apoderado de la política española y de su partido, y ante los malos pronósticos para el PSOE en este nuevo ciclo electoral, Sevilla considera que es el momento de trabajar para cambiar el rumbo del partido y construir una alternativa al proyecto actual del PSOE que encabeza Pedro Sánchez.

Desde Ferraz han querido dar la sensación de que reciben de muy buen grado esta alternativa, aunque Emma López, la portavoz adjunta del PSOE, se preguntaba ayer, hacía donde quieren cambiar el rumbo. Son muchos los socialistas que han criticado la deriva socialista en los últimos años, pero hasta ahora no se había postulado una alternativa a Sánchez tan en firme.

Desde Socialdemocracia 21 aseguran que este manifiesto ha sido respaldado por hasta cuarenta socialistas, entre ellos dos secretarios generales en activo. Hoy en Espejo Público, Susanna Griso ha podido hablar con dos de ellos, Ana Botella, exsecretaria de Estado de Seguridad y exdiputada socialista y Paulino Plata, histórico político socialista en Andalucía donde fue alcalde de Antequera y consejero de la Junta.

¿Por qué apoyan el manifiesto de Jordi Sevilla?

Ana Botella ha dicho que Jordi Sevilla no tuvo que esforzarse mucho en convencerla, ya que está "en sintonía con el manifiesto" y coincide "con las ideas planteadas". Además, Botella cree que este manifiesto goza de mucha credibilidad, ya que la mayoría de los que lo apoyan no dependen del partido y lo único que pretenden es aportar. Sobre la respuesta que ha dado Ferraz, la exdiputada socialista es contundente: "si alguien que es responsable del programa no entiende lo que no les interesa cuando el trabajo de la política es interpretar de manera inteligente las participaciones del partido mal vamos, hay que evitar ese atrincheramiento de la dirección y deberían tomar nota". Botella cree que el manifiesto es bueno para el debate interno, pese a que desde la cúpula socialista se diga que no es buen momento, y confía en que este postulado sirva para reformular la estrategia del partido.

Por su parte, Paulino Plata se ha mostrado "muy preocupado porque la dirección del partido diga que esto no es necesario" cuando, según el expolítico es "más necesario que nunca". Espera que sirva para analizar "qué está ocurriendo, por qué se pierden votos en favor de Vox". "Este manifiesto es imprescindible para recuperar el PSOE", ha asegurado Plata.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.