'La ópera de los tres centavos' aterriza en Gran Canaria con Coque Malla y arranca una potente gira nacional

El Teatro Pérez Galdós se convierte esta semana en el punto de partida de uno de los montajes teatrales más esperados de la temporada. 'La ópera de los tres centavos', el clásico de Bertolt Brecht y Kurt Weill, llega a Las Palmas de Gran Canaria con una ambiciosa producción dirigida por Mario Vega y protagonizada por Coque Malla, antes de iniciar una extensa gira por España que ya suma más de 90 funciones confirmadas.

El estreno está previsto para este jueves y viernes. Un espectáculo que recupera el espíritu crítico del original de 1928 y lo proyecta sobre el presente con una fuerza inquietantemente actual.

Un clásico incómodo que sigue señalando al poder

Ambientada en los bajos fondos del Londres de entreguerras, La ópera de los tres centavos retrata un mundo gobernado por la corrupción, la miseria y la hipocresía moral. Un espejo que, casi un siglo después, sigue devolviendo un reflejo incómodo.

"Esta obra hoy es más vigente que nunca", señala su director, Mario Vega, que define el montaje como "un vodevil con un engranaje divertido, pero atravesado por un discurso político feroz". Para el creador grancanario, el texto de Brecht interpela directamente a la sociedad contemporánea: "Habla de un capitalismo salvaje, del abuso de poder y de una ciudadanía que ha dejado de cuestionar".

Coque Malla, de rockero a Mackie Navaja

Uno de los grandes atractivos de esta producción es la presencia de Coque Malla en el papel de Mackie Navaja, el carismático y amoral protagonista de la obra. Para el músico y actor, esta experiencia supone un reto tan inesperado como ilusionante.

"Hay algo muy rock and roll en esta función", reconoce Malla. "Mackie es puro exceso, ironía, descaro... y la obra entera tiene mucha grasa, mucha verdad". "Estoy tan orgulloso como aterrorizado", reconoce ante uno de los retos más grandes de su carrera. El artista, que apenas había pisado las tablas más allá de trabajos puntuales, se muestra agradecido por la acogida del elenco y emocionado por el significado personal del proyecto, muy ligado a la memoria de sus padres, ambos vinculados al mundo del teatro.

Música en directo y un elenco coral

La dirección musical corre a cargo de Miguel Malla, hermano del protagonista, al frente de un octeto que interpreta en vivo la compleja partitura de Kurt Weill. Jazz, cabaret, tango, música clásica y ecos de vodevil se entrelazan en una propuesta sonora que refuerza el carácter híbrido del montaje.

El reparto lo completan intérpretes como Omar Calicchio, Andrea Guasch, Paula Iwasaki, Carmen Barrantes, Cristina García, Miquel Mars, Pablo Novoa y Néstor Ballesteros, dando forma a una función coral que mantiene un ritmo ágil durante sus dos horas de duración.

De Gran Canaria al resto del país

Tras su estreno en el Teatro Pérez Galdós, 'La ópera de los tres centavos' viajará al Auditorio de Tenerife y, a partir de ahí, iniciará una gira nacional que incluirá una larga temporada en el Teatro Infanta Isabel de Madrid entre septiembre y noviembre.

Un recorrido que confirma la ambición de un montaje que no solo revisita un clásico, sino que lo reactiva como una herramienta crítica, incómoda y profundamente actual. Porque, como recuerda la obra, cuando el mundo se parece demasiado a una farsa, el teatro sigue siendo uno de los mejores lugares para decir la verdad.