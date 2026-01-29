¡Lo tiene clarísimo! Glòria Serra sorprende con su seguridad en la 'rueda de reconocimiento' de Trancas y Barrancas

La semana de el Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto con la visita de una amiga de la casa. Glòria Serra ha vuelto al programa para celebrar el décimo quinto aniversario de Equipo de Investigación y recordar algunos de los momentos más destacados de su carrera.

Después de recordar algunos de los casos más complicados a los que la periodista ha tenido que hacer frente en su programa, Trancas y Barrancas han aparecido en la mesa para someter a Glòria a su particular 'Rueda de reconocimiento'.

Cinco personas han entrado a plató y cada una representaba una de estas profesiones: imitador, artesano del tambor, restaurador del museo naval, campeón del mundo de dardos y ufólogo.

Glòria Serra ha colocado los primeros carteles con sus primeras preguntas, teniendo claro desde el principio quién era el artesano de tambores. ¿Habrá acertado? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!