Bruce Springsteen denuncia la violencia del ICE del "Rey Trump" en su nueva canción tras las muertes en Minnesota

"El ejército privado de Donald Trump", así es como define el cantante Bruce Springsteen a los agentes del ICE del presidente estadounidense en su nueva canción 'Streets of Minneapolis'. El tema fue lanzado el miércoles para denunciar la violencia de los operativos migratorios en la ciudad, especialmente después de la muerte de los estadounidenses Alex Pretti y Renee Good.

La nueva canción del cantante llega tras de varias declaraciones en público sobre la situación en la ciudad. En el festival Light of Day, celebrado en Nueva Jersey, ya había dedicado su tema 'The Promised Land' a Renee Good, respaldando al alcalde Jacob Frey en su exigencia de que el ICE abandone Minneapolis.

El 'Boss' compuso la canción el sábado, y el martes, un día antes de su estreno, lo grabó, ha contado en sus redes sociales. Todo ello impulsado por lo que él llama el "terror estatal" que se vive en Minneapolis. Según explicó, está dedicada a la comunidad inmigrante de la ciudad y a las víctimas de los enfrentamientos con agentes federales.

En la canción arremete contra "Rey Trump" y sus "matones federales", relatando los hechos que rodearon las muertes de Good y Pretti. A lo largo de la letra, el músico cuestiona la versión oficial difundida por los agentes de inmigración y pone el foco en el abuso de poder.

Las muertes que inspiraron el tema han generado un amplio debate en Estados Unidos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a Pretti de "terrorista doméstico" y aseguró que atacó a los oficiales, mientras un informe preliminar del gobierno sostiene que él se resistió al arresto antes de ser abatido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Sin embargo, la familia de la víctima y varios grupos de la población cuestionan esa versión y piden una investigación independiente.

Con esta nueva canción, Springsteen reafirma su papel como voz crítica frente a las políticas de Donald Trump. Desde 2016 ha sido un opositor constante del exmandatario, y el año pasado publicó el EP 'Land of Hope & Dreams', donde calificó a la administración republicana de "corrupta e incompetente".

