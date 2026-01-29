Antena3
Mejores momentos | 28 de enero

Roberto Leal y Mercedes sufren un accidente en buggy: "¡Me quieres quitar del medio!"

Madre e hijo han despedido sus aventuras en el programa con un susto que jamás olvidarán.

Roberto Leal y Mercedes sufren un accidente en buggy: “¡Me quieres quitar del medio!”

Para poner el broche de oro a su paso por Oporto, Roberto Leal le había preparado a Mercedes un paseo en buggy. Sin embargo, cuando le ha tocado a él conducir, la ruta no parecía tan tranquila como esperaban.

El presentador ha decidido atravesar un charco a toda velocidad y han terminado quedándose atrancados. “Esto es un marrón gordo”, comentaba Roberto entre risas tratando de sacar el vehículo del lodazal.

Mercedes, que no sabía si reír o llorar, ha dicho que “el programa se llama cómo matar a tu madre sin que se dé cuenta” antes de afirmar que su propio hijo le quería quitar del medio. ¡Increíble!

Roberto Leal y Mercedes cruzan el puente colgante más grande del mundo: "Me temblaban las piernas, ha sido horroroso"

Roberto Leal y Mercedes cruzan el puente colgante más grande del mundo: “Me temblaban las piernas, ha sido horroroso”

Roberto Leal y Mercedes sufren un accidente en buggy: “¡Me quieres quitar del medio!”

Roberto Leal y Mercedes sufren un accidente en buggy: “¡Me quieres quitar del medio!”

La alegría de Mercedes tras aprender a surfear en Oporto

“La experiencia ha sido un 10”: la alegría de Mercedes tras aprender a surfear en Oporto

Roberto Leal y Mercedes cruzan el puente colgante más grande del mundo: “Me temblaban las piernas, ha sido horroroso”

Roberto Leal y Mercedes cruzan el puente colgante más grande del mundo: “Me temblaban las piernas, ha sido horroroso”

Mercedes supera uno de sus grandes miedos al volar en un túnel de viento
Mejores momentos | 28 de enero

Mercedes supera uno de sus grandes miedos al volar en un túnel de viento: “Parecía que me iba a morir”

Roberto Leal se enfrenta a la primera negativa de Mercedes
Mejores momentos | 28 de enero

“Va a conseguir que me quiten el programa”: Roberto Leal se enfrenta a la primera negativa de Mercedes

