Roberto Leal y Mercedes sufren un accidente en buggy: “¡Me quieres quitar del medio!”

Para poner el broche de oro a su paso por Oporto, Roberto Leal le había preparado a Mercedes un paseo en buggy. Sin embargo, cuando le ha tocado a él conducir, la ruta no parecía tan tranquila como esperaban.

El presentador ha decidido atravesar un charco a toda velocidad y han terminado quedándose atrancados. “Esto es un marrón gordo”, comentaba Roberto entre risas tratando de sacar el vehículo del lodazal.

Mercedes, que no sabía si reír o llorar, ha dicho que “el programa se llama cómo matar a tu madre sin que se dé cuenta” antes de afirmar que su propio hijo le quería quitar del medio. ¡Increíble!