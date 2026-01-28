Mercedes supera uno de sus grandes miedos al volar en un túnel de viento: “Parecía que me iba a morir”

Pese a que el viaje no ha comenzado como esperaban con Mercedes negándose a subir al puente de Don Luis I, la estrella del programa ha demostrado ser capaz de afrontar cualquier reto superando su miedo a las alturas en un túnel de viento.

Roberto Leal ha llevado a su madre al ‘simulador’ de paracaidismo más grande todo Europa y, para sorpresa de todos, ella no ha dudado en equiparse y meterse dentro del túnel para aprender a volar.

Según ha contado Mercedes, el monitor le ha dado mucha confianza desde el principio y aunque “parecía que iba a morir”, lo ha pasado en grande. ¡Dale a play para ver este momentazo!