Mejores momentos | 28 de enero
Mercedes supera uno de sus grandes miedos al volar en un túnel de viento: “Parecía que me iba a morir”
La madre del presentador se ha aventurado a equiparse y planear en uno de los mejores túneles de viento de Europa.
Pese a que el viaje no ha comenzado como esperaban con Mercedes negándose a subir al puente de Don Luis I, la estrella del programa ha demostrado ser capaz de afrontar cualquier reto superando su miedo a las alturas en un túnel de viento.
Roberto Leal ha llevado a su madre al ‘simulador’ de paracaidismo más grande todo Europa y, para sorpresa de todos, ella no ha dudado en equiparse y meterse dentro del túnel para aprender a volar.
Según ha contado Mercedes, el monitor le ha dado mucha confianza desde el principio y aunque “parecía que iba a morir”, lo ha pasado en grande. ¡Dale a play para ver este momentazo!
