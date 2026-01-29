“La experiencia ha sido un 10”: la alegría de Mercedes tras aprender a surfear en Oporto

Después de la tormenta, llega la calma, y así ha sido para Mercedes. Después de haber afrontado todo tipo de retos en Oporto, por fin le ha llegado el momento de disfrutar de una experiencia única.

Roberto Leal le ha llevado a la playa para aprender a surfear y, pese a que la temperatura del agua era extremadamente baja, la experiencia para su madre ha sido inmejorable. Ambos se han reído, han disfrutado y han aprendido a partes iguales.

El presentador se ha mostrado muy sorprendido ante la actitud de su madre y lo valiente que ha sido en todo momento lanzándose al mar con la tabla sin dudarlo ni un instante. ¡Así ha sido este momentazo!