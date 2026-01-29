Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 28 de enero

“La experiencia ha sido un 10”: la alegría de Mercedes tras aprender a surfear en Oporto

Roberto Leal y su madre han disfrutado, por fin, de una actividad en la que ella no ha tenido que pasar miedo.

La alegría de Mercedes tras aprender a surfear en Oporto

Publicidad

Después de la tormenta, llega la calma, y así ha sido para Mercedes. Después de haber afrontado todo tipo de retos en Oporto, por fin le ha llegado el momento de disfrutar de una experiencia única.

Roberto Leal le ha llevado a la playa para aprender a surfear y, pese a que la temperatura del agua era extremadamente baja, la experiencia para su madre ha sido inmejorable. Ambos se han reído, han disfrutado y han aprendido a partes iguales.

El presentador se ha mostrado muy sorprendido ante la actitud de su madre y lo valiente que ha sido en todo momento lanzándose al mar con la tabla sin dudarlo ni un instante. ¡Así ha sido este momentazo!

Roberto Leal y Mercedes

¡Deportes extremos en Oporto! Así será la última aventura de Roberto y Mercedes en Nos vamos de madre

Antena 3» Programas» Nos vamos de madre

Publicidad

Programas

La alegría de Mercedes tras aprender a surfear en Oporto

“La experiencia ha sido un 10”: la alegría de Mercedes tras aprender a surfear en Oporto

Roberto Leal y Mercedes cruzan el puente colgante más grande del mundo: “Me temblaban las piernas, ha sido horroroso”

Roberto Leal y Mercedes cruzan el puente colgante más grande del mundo: “Me temblaban las piernas, ha sido horroroso”

Mercedes supera uno de sus grandes miedos al volar en un túnel de viento

Mercedes supera uno de sus grandes miedos al volar en un túnel de viento: “Parecía que me iba a morir”

Roberto Leal se enfrenta a la primera negativa de Mercedes
Mejores momentos | 28 de enero

“Va a conseguir que me quiten el programa”: Roberto Leal se enfrenta a la primera negativa de Mercedes

Así ha sido la entrevista completa a Glòria Serra en El Hormiguero
Muy especial

Así ha sido la entrevista completa a Glòria Serra en El Hormiguero

¡Increíble! El hombre más rápido del mundo con las manos nos deja boquiabiertos con una exhibición única
Ciencia

¡Increíble! El hombre más rápido del mundo con las manos nos deja boquiabiertos con una exhibición única

El colaborador del programa ha venido acompañado en esta ocasión de un creador de contenido turco con una habilidad única.

La influencia de la inteligencia artificial en la música: Suko advierte de los peligros que acechan a la industria
Mucho ojo

La influencia de la inteligencia artificial en la música: Suko advierte de los peligros que acechan a la industria

El espía tecnológico ha avisado que la industria musicar corre mucho peligro por culpa de la IA.

"¡Ya estamos listos!": el próximo miércoles, El Capitán en Japón llega a Antena 3

"¡Ya estamos listos!": el próximo miércoles, El capitán en Japón llega a Antena 3

Glòria Serra desvela cómo surgió su reconocido tono de voz: "No conectábamos con el público"

Glòria Serra desvela cómo surgió su reconocido tono de voz: "No conectábamos con el público"

¿Bote a la vista? Rosa hace una primera vuelta de 22 aciertos y crea expectación en El Rosco

¿Bote a la vista? Rosa hace una primera vuelta de 22 aciertos y crea expectación en El Rosco

Publicidad