Roberto Leal y Mercedes cruzan el puente colgante más grande del mundo: “Me temblaban las piernas, ha sido horroroso”

La primera experiencia de Mercedes con los puentes en oporto no ha sido la ideal. La madre de Roberto no se ha atrevido a atravesar el de Don Luis I, pero el presentador le tenía preparada otra sorpresa para que superase su miedo a las alturas.

A pesar del pánico que le tiene ella a este tipo de infraestructuras, ambos han atravesado el puente colgante peatonal más grande del mundo que cuenta con 516 metros de extensión y 174 metros de alto.

“Me estás agarrando la mano… que me estás cortando la circulación”, le ha dicho Roberto antes de que Mercedes aseguras que, ha pasado tanto miedo que incluso le temblaban las piernas. ¡Imperdible!