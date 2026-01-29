Antena3
Mejores momentos | 28 de enero

Roberto Leal y Mercedes cruzan el puente colgante más grande del mundo: “Me temblaban las piernas, ha sido horroroso”

El presentador ha conseguido que su madre luchase contra su miedo a las alturas.

La primera experiencia de Mercedes con los puentes en oporto no ha sido la ideal. La madre de Roberto no se ha atrevido a atravesar el de Don Luis I, pero el presentador le tenía preparada otra sorpresa para que superase su miedo a las alturas.

Roberto Leal se enfrenta a la primera negativa de Mercedes

A pesar del pánico que le tiene ella a este tipo de infraestructuras, ambos han atravesado el puente colgante peatonal más grande del mundo que cuenta con 516 metros de extensión y 174 metros de alto.

“Me estás agarrando la mano… que me estás cortando la circulación”, le ha dicho Roberto antes de que Mercedes aseguras que, ha pasado tanto miedo que incluso le temblaban las piernas. ¡Imperdible!

“¡Qué buena soy!”: el increíble pique de Roberto Leal y Mercedes en su reto de golf

Mercedes supera uno de sus grandes miedos al volar en un túnel de viento

Roberto Leal se enfrenta a la primera negativa de Mercedes

Así ha sido la entrevista completa a Glòria Serra en El Hormiguero
Muy especial

¡Increíble! El hombre más rápido del mundo con las manos nos deja boquiabiertos con una exhibición única
Ciencia

La influencia de la inteligencia artificial en la música: Suko advierte de los peligros que acechan a la industria
Mucho ojo

El espía tecnológico ha avisado que la industria musicar corre mucho peligro por culpa de la IA.

"¡Ya estamos listos!": el próximo miércoles, El Capitán en Japón llega a Antena 3
Nuevo viaje

Joaquín, Susana, Daniela y Salma emprenderán una nueva aventura en Japón y conocerán de primera mano una cultura muy diferente a la nuestra.

Glòria Serra desvela cómo surgió su reconocido tono de voz: "No conectábamos con el público"

¿Bote a la vista? Rosa hace una primera vuelta de 22 aciertos y crea expectación en El Rosco

La ejemplar respuesta de Rosa al tener que elegir entre “competición” y “cooperación” en Pasapalabra

