Un hombre en silla de ruedas mata a un ladrón que quería robarle un collar de oro: "Se defendió con una navajita pequeñita que utiliza para cortar fruta"

Pepe, un vecino de Barcelona que se desplaza en silla de ruedas, permanece en prisión provisional comunicada y sin fianza desde hace dos noches tras un violento suceso ocurrido mientras paseaba por su barrio. Según el relato de los hechos, un individuo intentó arrancarle una cadena de oro, lo que desencadenó un forcejeo entre ambos. En ese momento, Pepe sacó una navaja que llevaba contigo habitualmente y se la clavó en el pecho al agresor, que falleció en el acto.

Esta situación ha generado una fuerte reacción en su vecindario, donde numerosos residentes consideran que actuó en defensa propia. Además, preocupa su estado de salud: Pepe está enfermo y necesita una máquina de oxígeno, lo que ha incrementado el temor entre sus allegados sobre si podrá soportar su estancia en prisión.

Clamor vecinal por su libertad

La indignación en el barrio no ha tardado en traducirse en movilizaciones. Decenas de vecinos han salido a la calle para exigir la puesta en libertad de Pepe, al considerar que fue víctima de un intento de robo y que su reacción fue consecuencia del miedo. Eloísa vecina del detenido, lo tiene claro: "En el barrio pedimos que le dejen en libertad porque fue en defensa propia. Si él no se hubiese defendido quizá sería la víctima". Además, resta importancia al arma utilizada: "Es una navajita pequeñita".

El debate legal: defensa propia o desproporción

El caso, sin embargo, abre un debate jurídico complejo. La abogada Beatriz de Vicente señala que la clave estará en determinar la gravedad del ataque: "Lo que no sabemos, quizá el juez sí lo sabe, es si el ataque que recibió Pepe atentaba contra su vida". En ese sentido, añade que "si el ataque fue solo contra su patrimonio, para quitarle una cadena, es desproporcional acabar con la vida de otro". También plantea otro factor determinante: "Hay que tener en cuenta si tuvo miedo y eso obcecó su raciocinio. ¿Pensó que le iban a atacar?".

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