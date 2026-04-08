Pegan brutalmente a un menor en Barcelona y publican la agresión en redes sociales: "¿De qué país extraño vienen los adolescentes que hacen esto?"

Los Mossos ya están investigando lo ocurrido. La víctima, aunque ha intentado retomar su rutina acudiendo hoy al instituto, se encuentra totalmente atemorizada. Sus padres ya han interpuesto la correspondiente denuncia. ​Los hechos ocurrieron el pasado domingo por la tarde. En las imágenes, captadas por uno de los integrantes del grupo, se observa cómo varios menores acorralan a la víctima en una calle del municipio barcelonés. Una exigencia que anticipa la violencia: ​"Dame las gafas ahora mismo. Tú dame las gafas. Te estoy diciendo que te quites las gafas". ​Acto seguido, comienza la brutalidad. El agresor comienza a dar a golpes al joven, propinándole hasta cinco patadas, dos de ellas de extrema peligrosidad dirigidas directamente a la cabeza. La víctima termina perdiendo el conocimiento y desplomándose en el suelo.

El fenómeno de las "agresiones virales"

​Lo más alarmante para los investigadores es el trasfondo de esta violencia. No se trata de una pelea convencional, sino de un acto orquestado para ser difundido. Antes de empezar, el grupo se asegura de que uno de ellos esté grabando todo con el móvil. Mientras el menor es golpeado, el resto de los presentes observa con indiferencia; nadie interviene, nadie ayuda.

​Incluso cuando parece que la agresión ha cesado, el atacante regresa para humillar de nuevo a la víctima, que yace en el suelo, y robarle las gafas. Los expertos hablan ya de un peligroso "efecto llamada": jóvenes que se recrean en la violencia para ganar notoriedad en redes sociales.

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