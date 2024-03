Un periodista de The Times afirma saber qué le pasa a Kate Middleton: "Cuadra perfectamente con lo que han hecho"

Simon Hunter es periodista en el diario The Times y él mismo ha hablado con el Palacio Real británico sobre la ausencia de la esfera pública de Kate Middleton que ha despertado tantas suspicacias sobre el verdadero motivo de su retirada de los focos. Señala el periodista que en los últimos días están circulando muchos bulos sobre el estado de salud de Kate Middleton.

"Hasta el 17 de abril no sabremos nada", zanja. Esa es la fecha oficial que aportó el Palacio de Kensington sobre el regreso de Kate a la esfera pública. El pasado mes de enero informaban de que se iba a someter a una cirugía abdominal. Semanas después trasladaban que la operación había salido bien y ella regresaba a casa. Desde entonces hasta hoy la única manifestación pública de la princesa de Gales fue una fotografía con sus 3 hijos que ella misma compartió y que las agencias internacionales retiraron al considerar que la imagen estaba manipulada. Posteriormente Kate pidió perdón públicamente a través de sus redes sociales confesando que ella había sido quien había editado esa imagen de forma 'amateur'.

"Kate está fatal, está muy mal"

Cuenta el periodista que desde el diario The Times han hablado con varios amigos de Guillermo y Kate que han trasladado cuál es el estado de ánimo de la princesa "después de la chapuza de las fotos". Según cuentan a The Times Kate "está fatal, muy mal". Señalan que ella "solo quería hacer algo bonito para el día de la madre". "Si estamos diciendo que ella ha hecho un Photoshop poniendo su cara de una portada de Vogue, ¿alguien que inserta bien esa imagen no puede hacer el resto bien?, se pregunta Hunter quien no da credibilidad a que la cara de la princesa fuera insertada de otra publicación.

"Compro entero el relato del palacio de Kensington"

Compra el relato del palacio de Kensington sobre lo que está pasando con Kate Middleton. Considera que la ausencia se debe a un tema de salud privado y recuerda que por ley no se puede publicar nada de su estado de salud si no viene de ella. Cree el periodista que Guillermo ha apoyado esta política de comunicación y no la va a cambiar. "Hay que entenderlo en su infancia, lo que le pasó a su madre y cómo está siendo como padre", explica.

Asegura Simon que esta misma mañana ha hablado con una fuente que le ha dado una versión de lo que está pasando con Kate. "No lo tengo contrastando pero aunque lo tuviera no lo contaría. Lo que me han contado me cuadra perfectamente, cuadra con la información que nos han dado y cuando hablamos de un tema de salud todo el mundo tiene el derecho. No es la jefa de Estado, es una princesa. ¿Qué estamos diciendo que no tiene derecho a recuperarse?", se pregunta.