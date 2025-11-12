El periodista Jorge Calabrés, sobre Leire Díez y el vídeo sexual del fiscal Grinda: "Una operación de cloaca pura"

Las nuevas grabaciones de las oscuras maniobras de 'la fontanera de Ferrraz', Leire Díez, han desatado otra oleada de informaciones al respecto de los supuestos chantajes a fiscales. Según ella misma sostiene en eso audios de su encuentro con el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa, se harían en nombre del Partido Socialista. Afirma ser la "mano derecha de Santos Cerdán", y "la persona que ha puesto el PSOE".

No termina ahí este nuevo capítulo de presuntos chantajes y sobornos, sino que irían más allá.

El subdirector del medio digital 'El Español', Jorge Calabrés, ha intervenido en Espejo Público para ratificar lo que aseguró delante del juez del 'caso Leire', Arturo Zamarriego: Leire Díez les mostró a un compañero y a él, un vídeo de contenido sexual del también fiscal anticorrupción, José Grinda.

Calabrés afirma que Leire Díez visitó en varias ocasiones la sede del medio en el que trabaja, tratando de que se publicaran noticias para beneficiar al PSOE, en las distintas causas judiciales por supuesta corrupción que le salpican, y perjudicar a la oposición, con aparente especial fijación en Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. Su testimonio sobre los intentos de Leire no tiene desperdicio.

