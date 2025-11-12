Vídeo Sexual
El periodista Jorge Calabrés, sobre Leire Díez y el vídeo sexual del fiscal Grinda: "Una operación de cloaca pura"
Cada vez son más los movimientos que se conocen de Leire Diéz. La 'fontanera de Ferraz' habría tratado de interferir en la labor de fiscales anticorrupción sirviéndose de chantajes, sobornos y propagación de información interesada en medios de comunicación.
- Susana Díaz, sobre los últimos audios de Leire Díez: "Que caigan y que crujan a todos los que lo han hecho"
- Los audios de Leire Díez con el fiscal Stampa: "Yo soy la persona que ha puesto el PSOE"
- Diego López Garrido, sobre Leire Díez: "Todo son elucubraciones"
- El testimonio completo de Jorge Calabrés, en ATRESPLAYER
Publicidad
Las nuevas grabaciones de las oscuras maniobras de 'la fontanera de Ferrraz', Leire Díez, han desatado otra oleada de informaciones al respecto de los supuestos chantajes a fiscales. Según ella misma sostiene en eso audios de su encuentro con el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa, se harían en nombre del Partido Socialista. Afirma ser la "mano derecha de Santos Cerdán", y "la persona que ha puesto el PSOE".
No termina ahí este nuevo capítulo de presuntos chantajes y sobornos, sino que irían más allá.
El subdirector del medio digital 'El Español', Jorge Calabrés, ha intervenido en Espejo Público para ratificar lo que aseguró delante del juez del 'caso Leire', Arturo Zamarriego: Leire Díez les mostró a un compañero y a él, un vídeo de contenido sexual del también fiscal anticorrupción, José Grinda.
Calabrés afirma que Leire Díez visitó en varias ocasiones la sede del medio en el que trabaja, tratando de que se publicaran noticias para beneficiar al PSOE, en las distintas causas judiciales por supuesta corrupción que le salpican, y perjudicar a la oposición, con aparente especial fijación en Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. Su testimonio sobre los intentos de Leire no tiene desperdicio.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- Susana Díaz, sobre los últimos audios de Leire Díez: "Que caigan y que crujan a todos los que lo han hecho"
- El cannabis causa del 90 % de los ingresos de menores en centros de desintoxicación: cada vez más adolescentes en urgencias
- Asesinatos por encargo en la web: Espejo Público se infiltra en un grupo de sicarios 'online'
Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.
Publicidad