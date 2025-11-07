Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Leire Díez

Stampa aporta mensajes que implican a Leire Díez y apuntan a una propuesta de "rehabilitación" y a contactos con "el 1"

El fiscal entrega al juez conversaciones con un empresario que aluden a gestiones de Leire Díez y Javier Pérez Dolset; en los mensajes se afirma que “el 1 es quien decide”, que Stampa identifica como Pedro Sánchez.

Leire Díez en el Senado

Stampa aporta mensajes que implican a Leire Díez y apuntan a una propuesta de "rehabilitación" y a contactos con "el 1" | EFE

El fiscal Ignacio Stampa ha puesto a disposición del juzgado una serie de mensajes intercambiados con el empresario Luis del Rivero. Según el contenido trasladado al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, esas comunicaciones vinculan a Leire Díez y a Javier Pérez Dolset con un intento de ofrecer a Stampa una “rehabilitación” en Anticorrupción tras su salida de esa unidad.

En los mensajes se recoge la expresión “al 1” y la frase “el 1 es quien decide”. Stampa ha precisado que el “1” sería Pedro Sánchez.

Del Rivero informó a Stampa el 30 de abril de que Javier Pérez Dolset y un “enviado Santos C” querían reunirse con él. En esa misma línea, trasladó que la propuesta se haría llegar “al 1” y añadió: “Otra cosa es que el 1 es quien decide”.

La reacción de Stampa fue “Alucino. Muy raro”, ante lo que Del Rivero respondió: “Oír, ver y callar”.

El 11 de mayo, tras un encuentro entre Stampa y Leire Díez, presentada como “mano derecha” de Santos Cerdán, Del Rivero explicó que pretendían “exponer” que el apartamiento de Stampa del caso Villarejo obedeció a una “denuncia de Vox”, que hubo un “expediente instructor” y que existía una “sentencia rehabilitadora”.

El 12 de mayo, Del Rivero comunicó a Stampa que ya se había “transmitido al 1” la idea sobre su situación, a lo que Stampa contestó: “Como si el 1 no tuviera cosas más importantes hoy! Y todos los días”.

Una oferta ligada al “caso Tándem”

Según el material incorporado, la propuesta incluía que el “caso Tándem” volviera a sus manos, con la pieza separada “Operación Kitchen” como posible destino. Stampa expresó su rechazo al planteamiento: “¿Piensan ponerme a mi en el caso? ¿Y eso es rehabilitarme?”. También dejó constancia de su posición respecto a Anticorrupción: “Hay que ser ingenuo”.

Las comunicaciones forman parte de la causa que dirige el juez Arturo Zamarriego, en la que se investigan delitos de cohecho y tráfico de influencias. Además de Stampa, el fiscal José Grinda puso en conocimiento de sus superiores que Leire Díez, a través del periodista Pere Rusiñol, habría intentado sobornarle.

Según los relatos incorporados, se buscaba información comprometedora sobre el fiscal jefe Alejandro Luzón y sobre el magistrado Manuel García-Castellón. Entre los ofrecimientos descritos figuraban destinos en el extranjero o ventajas profesionales y, en el caso de Grinda, que se propiciase el archivo de procedimientos como el que afecta al grupo Zed o la investigación del “3%”.

