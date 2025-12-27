James Cameron comparte su plan alternativo si se cancela Avatar 4 y 5: "No sé si la saga va más allá de este punto"

Tras lograr que las dos primeras entregas de Avatar sean dos de las películas más taquilleras de la historia, James Cameron tiene el listón muy alto y el regreso a Pandora en Avatar: Fuego y Ceniza será clave para sus futuros proyectos en el planetas de los Na'vi.

El director ha vuelto a impactar visualmente a los espectadores con una historia emotiva, repitiendo la fórmula que lo llevó al éxito.

Avatar: Fuego y cenizas | 20th Century Studios

Aunque parezca que Avatar sea una saga intocable por Disney y una mina inagotable de dinero, lo cierto es que la compañía aún no ha aprobado más secuelas. Un hecho por el que ha sido preguntado Cameron y que ha respondido a su manera.

Durante una entrevista con Entertainment Weekly, el director reveló que si la cuarta y quinta película de Avatar no se terminan haciendo, convocará a la prensa en "una conferencia de prensa y les diré lo que íbamos a hacer".

El cineasta también quiere lanzar novelas sobre este universo ficticio para completar la historia que había imaginado. "Hay muchísima cultura, trasfondo y detalles en estos personajes que se han trabajado. Me encantaría hacer algo con ese nivel de detalle".

No obstante, Cameron ha dudado si éstas funcionarían ya que "no existe un modelo de negocio para ello, la gente no las lee". Aún así, cree que "podría ser bueno tener el registro canónico de lo que se suponía que debía ser todo".

Jake Sully en Avatar: Fuego y Ceniza | Walt Disney Pictures

"No sé si la saga va más allá de este punto. Espero que sí. Pero, ya sabes, demostramos ese argumento comercial cada vez que salimos", ha explicado el director, que ya tendría su próximo proyecto tras Avatar.

Aunque Disney no haya dado luz verde a la producción de las secuelas, por el momento Avatar 4 y 5, están programadas para el 21 de diciembre de 2029 y el 19 de diciembre de 2031, respectivamente.