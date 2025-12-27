Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián confirma las sospechas de Andrés tras visitar a Remedios en la cárcel

Damián no duda en ir a hablar con Remedios para intentar descubrir la verdad.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián confirma las sospechas de Andrés tras visitar a Remedios en la cárcel

Publicidad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Gaspar seguirá muy preocupado por su salud y recibirá los resultados tras las pruebas médicas. ¿Rendrá demencia?

Por otro lado, continuará la crisis matrimonial entre Carmen y Tasio a pesar de la marcha de David. La joven no sabe cómo volver a recuperar la confianza de su marido después del beso con David. ¿Qué pasará?

Cloe descubirá que Gabriel no se ha reunido con Brossard en París y se dará cuenta de que algo extraño está ocurriendo y no dudará en pedirle explicaciones a Marta....

Además, Claudia tendrá cada vez más dudas con respecto a Maripaz. Por eso, llamará a su aterior trabajo para pedir referencias de ella y se quedará sin palabras al descubrir que...¡nadie la conoce! ¿Quién es entonces en realidad Maripaz?

Pelayo le contará a Marta y a su madre que va a dimitir de su cargo como gobernador civil. Si no lo hace, sus secretos saldrán a la luz. El joven les comunica que va a aceptar un cargo diplomático en México.

Andrés seguirá intentado que su padre abra los ojos con Gabriel. Damián decidirá ir a hablar con Remedios y allí ella le dejará caer que alguien le obligó a cometer el robo del perfume y esa persona podría ser...¡Gabriel! Con su reacción, Damián corrobora que las sospechas de su hijo son ciertas y que su sobrino no es quien dice ser. ¿Qué pasará ahora?

Adelántate al próximo capítulo en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián confirma las sospechas de Andrés tras visitar a Remedios en la cárcel

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián confirma las sospechas de Andrés tras visitar a Remedios en la cárcel

Raúl Sanz

Raúl Sanz avisa sobre el final de La Encrucijada y una escena particular con Amanda: “Me resultó inesperado”

El mensaje navideño de Nancho Novo para los fans de Sueños de libertad: "Quiero desearos todo lo mejor"

El mensaje navideño de Nancho Novo para los fans de Sueños de libertad: "Quiero desearos todo lo mejor"

Seyran
En redes

Así se vive el rodaje de Una nueva vida en Antena 3: bromas, complicidad y momentos únicos

Capítulo 465 de Sueños de libertad; 26 de diciembre: Damián, decidido a averiguar toda la verdad sobre Gabriel
Resumen

Capítulo 465 de Sueños de libertad; 26 de diciembre: Damián, decidido a averiguar toda la verdad sobre Gabriel

Pelayo, entre la espada y la pared: debe dimitir como gobernador civil para evitar el escándalo
Capítulo 465

Pelayo, entre la espada y la pared: debe dimitir como gobernador civil, si quiere evitar el escándalo

Miguel Ángel Vaca le pide al marido de Marta que dimita y que se marche a México para zanjar todas las habladurías de Cárdenas.

Marta recurre a Cloe para ayudar a su hermano
Capítulo 465

Marta recurre a Cloe para ayudar a su hermano Andrés, "¿Puedo pedirte un favor?”

Marta ha pedido a Cloe llamar a Francia para confirmar la reunión de Gabriel con Brosard pero parece que no hay ningún encuentro programado entre ambos.

Andrés le confiesa a Begoña que hay algo en él que no va a cambiar nunca: “El amor que siento por ti”

Andrés le confiesa a Begoña que hay algo en él que no va a cambiar nunca: “El amor que siento por ti”

Claudia, sin palabras: ¡Maripaz se hizo pasar por ella en la entrega de premios de la casa cuna!

Claudia, sin palabras: ¡Maripaz se hizo pasar por ella en la entrega de premios de la casa cuna!

El miedo de Umay y Parla pone en alerta a Bahar en los próximos capítulos de Renacer

“No podemos decir nada”: el miedo de Umay y Parla pone en alerta a Bahar en los próximos capítulos de Renacer

Publicidad