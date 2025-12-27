Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián confirma las sospechas de Andrés tras visitar a Remedios en la cárcel

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Gaspar seguirá muy preocupado por su salud y recibirá los resultados tras las pruebas médicas. ¿Rendrá demencia?

Por otro lado, continuará la crisis matrimonial entre Carmen y Tasio a pesar de la marcha de David. La joven no sabe cómo volver a recuperar la confianza de su marido después del beso con David. ¿Qué pasará?

Cloe descubirá que Gabriel no se ha reunido con Brossard en París y se dará cuenta de que algo extraño está ocurriendo y no dudará en pedirle explicaciones a Marta....

Además, Claudia tendrá cada vez más dudas con respecto a Maripaz. Por eso, llamará a su aterior trabajo para pedir referencias de ella y se quedará sin palabras al descubrir que...¡nadie la conoce! ¿Quién es entonces en realidad Maripaz?

Pelayo le contará a Marta y a su madre que va a dimitir de su cargo como gobernador civil. Si no lo hace, sus secretos saldrán a la luz. El joven les comunica que va a aceptar un cargo diplomático en México.

Andrés seguirá intentado que su padre abra los ojos con Gabriel. Damián decidirá ir a hablar con Remedios y allí ella le dejará caer que alguien le obligó a cometer el robo del perfume y esa persona podría ser...¡Gabriel! Con su reacción, Damián corrobora que las sospechas de su hijo son ciertas y que su sobrino no es quien dice ser. ¿Qué pasará ahora?

