Candela Márquez niega tajante haber roto con Alejandro Sanz y evita dar detalles

Los rumores sobre la relación entre Alejandro Sanz y Candela Márquez parecían confirmarse cuando esta semana salió a la luz que la pareja había roto después de meses de informaciones al respecto.

Tal y como revelaba la revista ¡HOLA!, no había terceras personas implicadas y su ruptura fue justo antes de Navidad, ya que el pasado jueves 18 de diciembre en la celebración del 57 cumpleaños del cantante todavía estaban juntos.

Alejandro Sanz y Candela Márquez | Gtres

Los motivos apuntaban a que ambos tienen "caracteres muy pasionales" y necesitaban tomarse un respiro en su relación. No obstante, este sábado 27 de diciembre, Candela Márquez se ha dejado ver en el partido benéfico que ha organizado Richy Castellanos a favor de la Fundación Theodora y allí ha negado con un sonoro "nooooooooo" la noticia de su separación.

Candela Márquez | Gtres

Eso sí, la intérprete no ha querido entrar en detalles y se ha quedado al margen de la polémica, sin confirmar en qué punto se encuentra su relación con el artista.

De esta forma parece que el culebrón continuará entre los dos y los rumores seguirán rodeando su relación.