Los audios de Leire Díez con el fiscal Stampa: "Yo soy la persona que ha puesto el PSOE"

Este martes ha trascendido una conversación entre Leire Díez, conocida como la 'fontanera del PSOE', con el exfiscal de anticorrupción Ignacio Stampa y los empresarios Luis del Rivero y Javier Pérez Dolset. En esos audios a los que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, Díez asegura que ella es "la persona que ha puesto el PSOE" para "ver qué había detrás de todo esto", en alusión a las causas judiciales que afectan al Partido Socialista.

Díez afirma en esa conversación que "veía irregularidades en informes policiales e irregularidades de algunos miembros de la Fiscalía Anticorrupción, cosas que no me encajaban". Stampa decidió grabar la conversación con Leire Díez por precaución y ha sido aportada ante el juez Arturo Zamarriego. En la grabación, la 'fontanera del PSOE' asevera además que ella "la mano derecha" de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE que sigue en prisión por el 'caso Koldo'.

"El presidente ya dijo que se limpie todo, caiga quien caiga"

En aquella reunión con Stampa del 7 de mayo, Del Rivero esgrimió la posibilidad de que Santos Cerdán estuviera en el encuentro, pero Díez manifestó que "no": "Yo traslado luego. Luego tengo una reunión con él". Además, el empresario Pérez Dolset dijo que cuando se conoció la imputación de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, "el presidente ya dijo que se limpie todo, caiga quien caiga". Continuaba Dolset afirmando: "Los policías que falsifiquen informes, fuera. Los fiscales que oculten pruebas, fuera. Los tíos que falsifiquen causas, fuera. Y la politización del sistema judicial".

Lo aportado por Stampa

El magistrado Zamarriego instruye la causa contra Díez por tráfico de influencias y cohecho por las presuntas maniobras de la 'fontanera del PSOE', Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol para obtener información de jueces, fiscales y guardias civiles. Ignacio Stampa ya puso a disposición del juzgado una serie de mensajes intercambiados con el empresario Luis del Rivero. Según el contenido trasladado al que tuvo acceso Antena 3 Noticias, esas comunicaciones vinculan a Leire Díez y a Javier Pérez Dolset con un intento de ofrecer a Stampa una “rehabilitación” en Anticorrupción tras su salida de esa unidad.

En los mensajes se recoge la expresión "al 1" y la frase "el 1 es quien decide". Stampa señaló que el "1" sería Pedro Sánchez. Del Rivero informó a Stampa el 30 de abril de que Javier Pérez Dolset y un "enviado Santos C" querían reunirse con él. En esa misma línea, trasladó que la propuesta se haría llegar "al 1" y añadió: "Otra cosa es que el 1 es quien decide". La reacción de Stampa fue: "Alucino. Muy raro". Ante lo que Del Rivero respondió: "Oír, ver y callar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.