Así afronta el año

La lista de deseos de Cristina Pedroche para el 2026: “Que vayamos con menos prisa”

La presentadora de las Campanadas nos ha confesado algunos de los deseos que pedirá en Nochevieja pensando en el bien común.

Patri Bea
Publicado:

Cada vez queda menos para poder despedir el año por todo lo alto y para descubrir cómo será el vestido que Cristina Pedroche luce este año. Por ahora, solo nos ha adelantado que “vamos a flipar” y que será “la Super Bowl de las Campanadas”.

Cristina Pedroche nos ha confesado que, algunas de las cosas que le dan buena suerte para empezar el año con buen pie son: “vestir ropa interior roja, comer las uvas, brindar sin alcohol con lo que sea y dar muchos besos y abrazos a los familiares.

Con respecto a sus deseos para el 2026, la presentadora los tiene bastante claros: “mucha salud para todo el mundo, que vayamos con menos prisa, que hagamos las cosas con más tranquilidad y con más cariño y trabajo para todo el mundo”. ¡Escucha todo lo que nos ha contado Cristina Pedroche dándole al play al vídeo de arriba!

Pablo Motos, Trancas y Barrancas acorralan a Cristina Pedroche con sus preguntas sobre el vestido: "Prefiero no contestar"

Cristina Pedroche se sincera sobre su vestido: "La gente cuando lo vea va a decir, está loca"

