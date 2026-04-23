Un periodista aragonés analiza el acuerdo entre PP y Vox: "Si hay lealtad institucional y no se ponen palos en la rueda, irá bien"

Tras meses de intensas negociaciones, PP y Vox han llegado a un acuerdo para gobernar en Aragón. Es el segundo acuerdo que alcanzan las dos formaciones en la última semana y existen muchas similitudes entre ambos. Una de las medidas que más debate han generado en Extremadura ha sido la "prioridad nacional" y ahora VOX la exporta también a Aragón. Aunque en Extremadura la prioridad nacional aparece desde el índice, en Aragón no hay referencias al término hasta la página 10.

Algunos de los puntos que resumen el acuerdo son la "prioridad nacional", "no más menores no acompañados ni imposiciones islámicas", facilitar el acceso a la vivienda, el fin de la okupación, bajar los impuestos, "no más despilfarro" y fin de lo que definen como "empadronamientos fraudulentos".

"Todas y cada una de las medidas que contiene ese acuerdo cumplirán con el principio de legalidad", ha dicho el líder del Partido Popular aragonés, Jorge Azcón. Por su parte, Alejandro Nolasco, líder de Vox en Aragón, se ha mostrado contento con el resultado y ha destacado que debe haber "requisitos mucho más restrictivos para que esa prioridad sea nacional o para aquellas personas que más han cotizado y que más han aportado a nuestra comunidad autónoma". Desde el Partido Socialista, Pilar Alegría ha definido el acuerdo como "un reparto de sillones". "Lo que hemos conocido no es un proyecto real para Aragón ni para responder a los problemas de los aragoneses", ha dicho.

"La estabilidad dependerá de la lealtad institucional"

Para analizar el acuerdo, hoy en Espejo Público hemos hablado con José Antonio Ramos, periodista y director de ExtraDigital. Preguntado por la estabilidad del futuro gobierno, el periodista ha subrayado que "dependerá de que haya lealtad institucional. Estamos escuchando a dos parroquias cuando tiene que haber una única parroquia, que es lo que pide el ciudadano, en este caso los aragoneses. Y si hay esa lealtad institucional y no se ponen palos en la rueda, pues irá bien".

"Aquí las negociaciones las han llevado con muchísima discreción. No ha trascendido nada ni ha habido ese ruido que ha habido en otras comunidades", ha dicho el periodista, que ha concluido lanzando un mensaje de esperanza: "Vamos a esperar a que todo vaya bien, ¿no?".

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