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Julian Tobón, inmigrante que se está regularizando, reacciona a la "prioridad nacional"

Los acuerdos entre PP y Vox en Extremadura y Aragón contiene este concepto. El partido de extrema derecha pretende que los españoles tengan prioridad a la hora de ser atendidos en la seguridad social, acceder ayudas o escolarizarse.

Regularización de inmigrantes.

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Javier Revuelta
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La "prioridad nacional" de Vox está ocupando la actualidad política de estos días, más si cabe tras el acuerdo entre la formación de Santiago Abascal y el PP para desbloquear el gobierno de Extremadura y hacer lo propio en Aragón. Vox ha introducido este termino porque entiende que en estos momentos los españoles sufren discriminación a la hora de acceder a ayudas sociales como consecuencia de lo que ellos consideran una "inmigración masiva".

El partido de extrema derecha pretende que los españoles tengan prioridad a la hora de ser atendidos en los centros de salud, acceder a una vivienda, reclamar ayudas sociales o escolarizar a sus hijos. El PP ha evitado hablar de "prioridad nacional" y opta por el concepto arraigo, asegurando que el acuerdo es completamente legal y que en ningún momento se va a discriminar por la nacionalidad de cada persona.

"Este discurso busca contentar a los votantes de Vox"

Toda esta polémica ha surgido a la vez que el Gobierno ha empezado el proceso de regularización para medio millón de inmigrantes. Julián Tobón es uno de esos inmigrantes que esta inmerso en ese proceso. Hoy ha vuelto al plató de Espejo Público y Lorena García le ha preguntado lo que piensa al escuchar "prioridad nacional". El colombiano lamenta este discurso, el cual considera que busca contentar a los votantes de Vox.

Él dice que muchos inmigrantes no vienen a aprovecharse de las ayudas del estado, sino a trabajar y ganarse la vida. "Nosotros salimos del país por una necesidad de trabajar de mejorar nuestra calidad de vida y no venimos a vivir del estado como se hace creer", ha asegurado Julián.

Uno de los principales argumentos de quienes defienden el discurso de Vox y la "prioridad nacional" es que, desde su punto de vista, hay familias españolas que no pueden acceder a ayudas sociales, cuando si lo hacen inmigrantes. Estas mismas personas creen que a la hora de otorgar ayudas, siempre deberían ir por delante los españoles. Para Julián, debería ir dirigido a las personas que si lo necesitan, "sin discriminar etnia o nacionalidad".

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