Jorge Azcón defiende la 'prioridad nacional' tras llegar a un acuerdo de Gobierno con Vox: "Se está intentando inocular el miedo"

Después de Extremadura, Aragón. El pacto de Gobierno entre el PP y Vox ya es una realidad en dicha comunidad y es un acuerdo mucho más amplio que en la comunidad gobernada por MaríaGuardiola: en Aragón, han pactado un documento con 39 páginas, 13 epígrafes y 117 medidas. Entre las medidas, destaca el bloque de la fiscalidad, con medidas como las rebajas progresivas del IRPF, apoyos a la natalidad y a la conciliación.

Otro de los bloques más extensos es el del tema de la inmigración. En este caso, ambos firmantes han insertado el polémico principio de "prioridad nacional" en el acceso a las ayudas públicas, que procurará la asignación "prioritaria" de los recursos públicos a quienes mantengan "un arraigo real, duradero y verificable" en el territorio. Dicho epígrafe también recoge el "rechazo frontal" a la política inmigratoria del Gobierno central y a la llegada de más de inmigrantes ilegales.

"Ese principio de prioridad nacional estará basado en la legalidad"

Para analizar y explicar ese acuerdo entre PP y Vox en Aragón, ha estado en Espejo Público Jorge Azcón, presidente en funciones. Sobre la prioridad nacional planteada por Vox y firmada por su partido, Azcón ha detallado que "no podemos quedarnos con la primera parte sin tener el detalle que es estructural de la segunda". Ha asegurado que lo que dice el acuerdo de Aragón es que "ese principio de prioridad nacional estará basado en la legalidad y por tanto, solo es viable si cumple con ese principio". Del mismo modo, ha confirmado que en Aragón "ningún punto del orden del día ni del Consejo de Gobierno se aprobará sin tener un informe de los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón".

"En Aragón no se habla catalán"

Sobre la legislación de extranjería, ha detallado que eso "no son competencias del gobierno de Aragón, aunque pueden poner distintos baremos y podemos decidir sobre ello". Ha detallado que la imposición de distintos baremos se ha visto en Cataluña, "donde Salvador Illa ha pedido como requisito para la regularización es el catalán", lo cual "es inconcebible" para Azcón.

En dicho acuerdo también se ha firmado el "veto al catalán en Aragón". Sobre esa parte del acuerdo, Azcón ha detallado que "en Aragón el estatuto de autonomía no dice que se hable catalán". Asegura que en su región se habla "fragatí" y "no catalán". Tal y como ha detallado, "el fragatí es el fragatí y, aunque sus raíces tienen que ver con el catalán, no es catalán".

"Se va a atender a todo el mundo en los centros de salud como se ha hecho siempre"

En el pacto aragonés tanto Vox como el PP han firmado que los servicios sociales estructurales quedarán limitados a los inmigrantes a los que solo se les dará atención vital. Desde Espejo Público, hemos preguntado a Azcón por esta cuestión. El presidente en funciones ha detallado que "en Aragón se va a atender a todo el mundo en los centros de salud tal y como se les ha atendido siempre" y asegura que es peligroso "hacer política del miedo sobre estas cuestiones". Ha detallado que están "intentando inocular el miedo" y ese debate sobre este tema "es interesado". Asegura que lo importante de este pacto tiene que ver "con las ayudas sociales y con las ayudas a las viviendas". Ha detallado que hoy en Aragón "si quieres tener una pensión complementaria a las no contributivas, ya se exige que estes 10 años empadronado".

Bajo el punto de vista de Azcón, "un mínimo conocimiento de las leyes te lleva a saber que alguien que tenga la residencia española tiene los mismos derechos que un español". Con esto, Jorge Azcón "quiere decir que este debate tiene dos debates: uno político y otro jurídico" y reitera que "ningún expediente va a incumplir la legalidad".

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