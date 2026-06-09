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La tensa salida de Paloma, la hija de Marisa Porcel, del juicio en el que se le acusa de 'inquiokupación': "Estaba sorprendida"

Comienza el juicio de la hija de Marisa Porcel, en el que se determinará si está en su vivienda ilegalmente o no. Una casa que pertenecía a su madre, pero que fue subastada debido a las deudas que arrastraba la actriz.

Paloma Porcel

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Paloma Porcel, la hija de la famosa actriz Marisa Porcel, se enfrenta a un nuevo capítulo de su batalla judicial. Comienza el juicio en el que está acusada de 'inquiokupar' la antigua vivienda de su madre.

La casa fue subastada a raíz de las deudas que arrastraba la actriz y adquirida en la puja pública por un empresario por 700.000 euros. Sin embargo, más de un año después, el nuevo propietario asegura que no ha podido entrar a vivir porque Paloma Porcel se niega a marcharse.

Marisa Porcel

En el juicio, Paloma Porcel ha confesado no ser la propietaria del chalet, pero ha alegado tener contratos de alquiler que la eximen de pagar tanto a ella como a su pareja Vicente. Unos contratos que, según el propietario, son falsos.

A la salida del Juzgado, Paloma Porcel se ha mostrado reacia a dar declaraciones. Por primera vez tras el estallido de la polémica, vemos imágenes de la hija de la actriz, que dice estar "sorprendida" ante la magnitud de la noticia. "Ha sido muy tenso, una persona del entorno de Paloma nos ha empujado", afirma nuestra compañera Lourdes Pineda, que ha tenido muchas dificultades para poder hablar con Paloma.

Este juicio será definitivo para determinar el futuro de Paloma Porcel. ¿Deberá abandonar pronto la vivienda la hija de Marisa Porcel?

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