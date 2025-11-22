Una batalla llena de delicadeza: Javier y Cris llenan de elegancia el plató de La Voz

Llega el turno de Pablo López y Mika, que se enfrentaron con dos talents llenos de sensibilidad. El malagueño apostó por Cris, mientras que el coach internacional confió en Javier, su último talent en pie. Y el destino quiso que fuese Javier, que recordemos que su canción de las Audiciones fue del mismo Pablo López.

Javier volvió a enamorar al público con una versión llena de sentimiento de ‘Te espero a ti’, mientras que Cris ofreció su mejor actuación hasta la fecha con ‘Wildflower’, desplegando dulzura y emoción en cada nota.

“Ha sido una batalla muy elegante”, aseguró Mika, orgulloso del nivel mostrado por ambos artistas. Pablo López no pudo evitar emocionarse al escuchar su propia canción en voz de otro talent, pero se sentía raro que su talent sea Cris y su competidor cante un tema mío, pero los dos lo han hecho increíble.

Finalmente, fue el público quien tuvo la última palabra y decidió que Javier se proclamara ganador de la batalla, consiguiendo así su pase a los Directos de La Voz. ¡Vuelve a verlo en el vídeo de arriba!