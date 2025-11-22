Conoce a los dieciséis artistas que lucharán en los Directos por ganar La Voz 2025

Tras un Asalto Final de auténtico vértigo, La Voz ya tiene a sus dieciséis artistas que llegan a los esperados Directos.

Tras una noche cargada de emoción, despedidas y decisiones difíciles, en la que los coaches tuvieron que decir adiós a algunos de sus talents más prometedores, el público tomó el mando para decidir quiénes seguirían en el concurso. La tensión, la pasión y la música fueron las verdaderas protagonistas de una gala que quedará para el recuerdo.

Ahora, cada coach llega con cuatro voces dispuestas a dejarse la piel sobre el escenario y a demostrar que tienen todo para convertirse en la mejor voz del país.

¡Estos son los artistas que llegan a los Directos de La Voz que arrancan el próximo viernes en Antena 3!

Malú luchará con cuatro mujeres para alcanzar la victoria

Malú presenta un equipo totalmente femenino. Voces con energía, fuerte y mucha emoción es su carta de presentación para la recta final. Su pase Directo lo tuvo claro desde el principio: “Quiero que Victoria vaya directamente a los Directos”, anunció en su Asalto Final.

En los Asaltos, sumó la garra de La Cangreja, a quién robó al equipo de Pablo López. En este último Asalto, ha logrado unir a dos nuevas voces a su equipo: Nayo y Audrey. Cuatro voces con la que aspira a ganar la edición de La Voz.

Equipo Mika: sensibilidad, riesgo y mucha fuerza

Mika llega a los Directos con un equipo potente, diverso y competitivo. El coach tiene claro que llega con un equipo muy fuerte que se ha dejado la piel en el escenario con cada una de sus actuaciones.

Pedro fue su primer elegido consiguiendo el pase Directo. Su segunda voz llegó desde el equipo de Malú, tras robar a Diva en cuanto tuvo ocasión.

Y dos artistas más estarán en los Directo elegidos hoy con el voto del público: Jake Miagra y Javier llegan dispuestos a todo por seguir el camino hacia la victoria.

Pablo López llega con un equipo soñado y el más joven de la edición

Pablo López llega a la última fase con el equipo más joven de la edición. Un equipo con el que soñó desde el minuto uno de esta edición y en el que confía plenamente.

Aroa llega tras conseguir el pase directo del malagueño, una talent con la que ya compartió momento en La Voz Kids. Antía llega tras el robo al equipo de Yatra, y es que de ella se enamoró desde el primer momento en el que pisó el escenario, pero el coach ya tenía cerrado su equipo.

Y Nia y Ferrán, las dos voces que hoy han conseguido el apoyo del público. Cuatro promesas con las que Pablo López espera volver a ganar La Voz.

Sebastián Yatra: cuatro voces muy variadas listas para ganar

Sebastián Yatra por voces únicas y diferentes. El colombiano tiene claro que llega con cuatro artistas increíbles a los que ha cuidado en todo momento.

Oihan, su puesta más personal al que dio su pase directo. Cayetano llega tras su paso por el equipo de Mika, un robó que le llegó al corazón.

Y dos artistas clasificados hoy: Kimy y Borja, El Gato CHP. Cuatro voces muy variadas. El coach tiene claro que una de ellas ganará La Voz 2025.