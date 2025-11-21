Antena 3 LogoAntena3
Actuación | Asalto Final

“El nivel es espectacular”: Audrey y Andrés James emocionan en la batalla más bonitas de La Voz

El público le dio la victoria a Audrey del equipo de Malú, que gracias a su potencia y su fuerza vocal conquistó al público.

La emoción continuó en el Asalto Final de La Voz con uno de los duelos más esperados de la noche. Sebastián Yatra retó a Malú en un enfrentamiento de alto nivel. El coach colombiano apostó por Andrés James, uno de sus talents más sólidos, mientras que la madrileña confió en Audrey, su talent más versátil y llena de sensibilidad.

Andrés llenó el escenario de ritmo y carisma con ‘Chan Chan’, mientras que Audrey deslumbró con su poderosa versión de ‘Never enough’. Dos estilos opuestos, pero igual de impactantes, que dejaron al público sin aliento.

“El nivel es espectacular”, confesó Yatra tras las actuaciones, destacando la energía y autenticidad de su talent, mientras que Malú recalcó el enorme potencial y la fuerza vocal de Audrey.

Finalmente, el público decidió dar el pase a los Directos de La Voz a Audrey, del equipo de Malú, tras una de las batallas más reñidas y emocionantes de la gala.

