Nayo gana el Asalto frente a Nela en una de las batallas más espectaculares de La Voz

El Asalto Final de La Voz vivió una de sus batallas más impresionantes con el enfrentamiento entre Mika y Malú, que pusieron en juego a dos de sus talents más destacados. El coach internacional apostó por Nela, mientras que la madrileña confió en Nayo, en un duelo que desbordó talento, emoción y belleza sobre el escenario.

Ambas artistas volvieron a interpretar sus temas de las Audiciones a ciegas, dejando al público sin palabras. Nela brilló con una versión llena de sensibilidad de ‘Mañana’, mientras que Nayo defendió con fuerza y elegancia ‘Clown’, de Emeli Sandé. Las dos ofrecieron actuaciones impecables, y el plató se rindió ante su entrega.

“Tenemos dos cantantes de un nivel muy alto. Son estilos muy diferentes, pero la cosa en común es la excelencia vocal”, reconoció Mika tras la actuación.

Malú, también quiso dedicar unas palabras a su talent: “La música es la belleza que acabamos de ver aquí”, afirmó, agradeciendo a Nayo su entrega sobre el escenario.

Finalmente, y para sorpresa de todos, Nayo se alzó como ganadora del Asalto Final, consiguiendo su plaza en los Directos. Un duelo inolvidable que dejó claro que la emoción y el arte siguen siendo los grandes protagonistas de La Voz.