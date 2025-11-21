Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Asalto Final

Nayo gana el Asalto frente a Nela en una de las batallas más espectaculares de La Voz

La emoción se desbordó en el escenario de La Voz con el duelo entre Nela y Nayo. Mika apostó por la elegancia y delicadeza de Nela, mientras que Malú confió en la fuerza y sensibilidad de Nayo.

Nayo, talent de La Voz

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

El Asalto Final de La Voz vivió una de sus batallas más impresionantes con el enfrentamiento entre Mika y Malú, que pusieron en juego a dos de sus talents más destacados. El coach internacional apostó por Nela, mientras que la madrileña confió en Nayo, en un duelo que desbordó talento, emoción y belleza sobre el escenario.

Ambas artistas volvieron a interpretar sus temas de las Audiciones a ciegas, dejando al público sin palabras. Nela brilló con una versión llena de sensibilidad de ‘Mañana’, mientras que Nayo defendió con fuerza y elegancia ‘Clown’, de Emeli Sandé. Las dos ofrecieron actuaciones impecables, y el plató se rindió ante su entrega.

“Tenemos dos cantantes de un nivel muy alto. Son estilos muy diferentes, pero la cosa en común es la excelencia vocal”, reconoció Mika tras la actuación.

Malú, también quiso dedicar unas palabras a su talent: “La música es la belleza que acabamos de ver aquí”, afirmó, agradeciendo a Nayo su entrega sobre el escenario.

Finalmente, y para sorpresa de todos, Nayo se alzó como ganadora del Asalto Final, consiguiendo su plaza en los Directos. Un duelo inolvidable que dejó claro que la emoción y el arte siguen siendo los grandes protagonistas de La Voz.

María Becerra y Sebastián Yatra en La Voz

Los coaches y asesores de La Voz ponen a prueba su conexión en este divertido reto

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Nayo, talent de La Voz

Nayo gana el Asalto frente a Nela en una de las batallas más espectaculares de La Voz

Borja, el Gato CHP La Voz

El flamenco brilla en la primera batalla de La Voz: “No hay nada que sea más nuestro que esto”

¡Emoción en el escenario! El homenaje de los dieciséis talents del Asalto final a los coaches de La Voz

¡Emoción en el escenario! El homenaje de los dieciséis talents del Asalto final a los coaches de La Voz

Rosa Rodríguez
El Rosco | 21 de noviembre

Cara y cruz en el asalto al bote: Rosa gana El Rosco rozando los 2.416.000 euros

Sara Sálamo
Mejores momentos | 21 de noviembre

El alegato de Sara Sálamo sobre “la vulnerabilidad masculina” en su documental sobre Isco

Carlos Rodríguez
Mejores momentos | 21 de noviembre

Carlos Rodríguez proclama ‘Mi gran noche’ y completa un histórico hat-trick para Rosa

Roberto Leal ha destacado el mérito del triplete de plenos, que “hacía tiempo que no pasaba” principalmente porque los concursantes suelen fallar.

Rosa Rodríguez
Mejores momentos | 21 de noviembre

“Un besito a mi hermano”: la dedicatoria especial de Rosa tras lograr un pleno en La Pista

La concursante ha sorprendido a Roberto Leal al acertar a la primera ‘Lamento boliviano’, una canción que escuchó muchas veces gracias a su hermano.

Carmen Thyssen y su hija

El posible motivo tras la ruptura de la hija de Tita Cervera y su novio: "Carmen despidió a su asesor, que era el padre del novio"

Síndrome de Tourette

Alicia convive con el síndrome de Tourette desde los tres años: "Le dije a mi madre que me matara"

Derrumbe mina de Asturias

Encuentran inconscientes a los dos mineros atrapados en el derrumbe de la mina de Asturias: "Se teme por su vida"

Publicidad