Malú vive su último duelo de la mano de Moisés y Pablo López apuesta por Nia en la batalla más épica

El Asalto Final de La Voz vivió uno de los duelos más emocionantes de la noche con el enfrentamiento entre Malú y Pablo López. La coach madrileña solo contaba con un talent en su equipo, Moisés, que se subió al escenario para competir contra Nia, del equipo de Pablo, en una batalla llena de sentimiento y verdad.

Ambos volvieron a interpretar las canciones con las que conquistaron en las Audiciones a ciegas. Moisés puso el alma sobre el escenario con ‘Ya no quiero ser’, de Niña Pastori, mientras que Nia emocionó con su delicada versión de ‘Antes de ti’.

Dos actuaciones impecables, distintas en estilo, pero unidas por la emoción: “Te tengo que dar la enhorabuena por el que llegó y por el que eres hoy”, dijo Malú a su talent, muy emocionada tras su actuación.

Sebastián Yatra también quiso dedicar unas palabras a Moisés por su entrega: “Gracias por lo que nos das y por lo bonito que es verte actuar. Quiero verte reír a carcajadas.”

Finalmente, el público tomó la decisión y eligió a Nia como ganadora del duelo, otorgándole su pase a los Directos de La Voz. Un final lleno de emoción, respeto y talento que dejó al plató en pie.