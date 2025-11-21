Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Gran estreno

Una mujer libre atrapada en un mundo de tradiciones: descubre En tierra lejana, la nueva serie que conquistará Antena 3

Una mujer dispuesta a luchar por su hijo, una familia dividida por el poder y un amor que surge donde no debería.

Una mujer libre atrapada en un mundo de tradiciones: descubre En tierra lejana, la nueva serie que conquistará Antena 3

Publicidad

La nueva serie de Antena 3 promete conquistarnos con una historia de amor, destino y segundas oportunidades.

Alya es una brillante médica que vive con su marido, Boran, y su hijo Deniz Cihan en Alaska. Pero todo cambia en un instante. Un terrible accidente de tráfico acaba con la vida de Boran y la obliga a cumplir su última voluntad: regresar con su hijo a Mardin, su tierra natal, para enterrarlo allí.

Lo que debía ser un regreso marcado por el dolor pronto se convierte en una pesadilla. Nada más llegar, Sadakat, la poderosa matriarca del clan Albora, la acusa de haber provocado la muerte de su hijo. En una familia dominada por el orgullo, las apariencias y las tradiciones, Alya pasa de ser la viuda del difunto a convertirse en la principal sospechosa.

Decidida a proteger a Deniz Cihan y escapar de allí cuanto antes, se enfrenta a un mundo hostil que vive en guerra abierta contra la familia Baybars, un clan que busca venganza contra los Albora por rencores y secretos del pasado.

Entre el odio y la autoridad implacable de Cihan, el hermano mayor de su esposo, surge una conexión que desafía todas las reglas y cambiará sus destinos para siempre. Muy pronto, gran estreno de En Tierra Lejana, en Antena 3.

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

Una mujer libre atrapada en un mundo de tradiciones: descubre En tierra lejana, la nueva serie que conquistará Antena 3

Una mujer libre atrapada en un mundo de tradiciones: descubre En tierra lejana, la nueva serie que conquistará Antena 3

Capítulo 442 de Sueños de libertad; 21 de noviembre: Begoña adelanta inesperadamente su boda con Gabriel

Capítulo 442 de Sueños de libertad; 21 de noviembre: Begoña adelanta inesperadamente su boda con Gabriel

Andrés

Andrés, fuera de sí al enterarse de la boda de Begoña... ¡quiere impedirla!

Begoña decide adelantar su boda con Gabriel... ¡sin avisar apenas a nadie!
Capítulo 442

Begoña adelanta su boda con Gabriel, sin avisar apenas a nadie... ¡Y da comienzo!

¡Gabriel le pide a Tasio que sea su testigo en la boda y él acepta!
Capítulo 442

¡Gabriel le pide a Tasio que sea su testigo en la boda y él acepta!

Marta y Cloe hacen las paces tras su bronca por los uniformes: “la apoyaré”
Capítulo 442

Marta y Cloe hacen las paces tras su bronca por los uniformes: “la apoyaré”

Ambas han tenido una charla sobre lo tradicional que es España, y la De la Reina ha terminado por apoyarla en su cambio de uniformes.

Seren sufre un brutal atropello tras descubrir el engaño de Uras en los próximos capítulos de Renacer
Avance

Seren sufre un brutal atropello tras descubrir el engaño de Uras en los próximos capítulos de Renacer

Seren está a punto de vivir uno de los momentos más difíciles de su vida: tras descubrir a Uras besándose con Maral, un coche la atropella y deja su destino en el aire.

Sonsoles Ónega, emocionada con el inminente estreno de Las hijas de la criada: “Ha sido un viaje apasionante”

Sonsoles Ónega, emocionada con el inminente estreno de Las hijas de la criada: “Ha sido un viaje apasionante”

El amor de Halis por Hattuc amenaza con cambiar el destino de toda la familia en el próximo capítulo

El amor de Halis por Hattuc amenaza con cambiar el destino de toda la familia en el próximo capítulo

Patricia

“Voy a hacer todo lo que pueda para volver a ganarme tu amor”: Patricia deja claro a David que no se rinde

Publicidad