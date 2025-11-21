Una mujer libre atrapada en un mundo de tradiciones: descubre En tierra lejana, la nueva serie que conquistará Antena 3

La nueva serie de Antena 3 promete conquistarnos con una historia de amor, destino y segundas oportunidades.

Alya es una brillante médica que vive con su marido, Boran, y su hijo Deniz Cihan en Alaska. Pero todo cambia en un instante. Un terrible accidente de tráfico acaba con la vida de Boran y la obliga a cumplir su última voluntad: regresar con su hijo a Mardin, su tierra natal, para enterrarlo allí.

Lo que debía ser un regreso marcado por el dolor pronto se convierte en una pesadilla. Nada más llegar, Sadakat, la poderosa matriarca del clan Albora, la acusa de haber provocado la muerte de su hijo. En una familia dominada por el orgullo, las apariencias y las tradiciones, Alya pasa de ser la viuda del difunto a convertirse en la principal sospechosa.

Decidida a proteger a Deniz Cihan y escapar de allí cuanto antes, se enfrenta a un mundo hostil que vive en guerra abierta contra la familia Baybars, un clan que busca venganza contra los Albora por rencores y secretos del pasado.

Entre el odio y la autoridad implacable de Cihan, el hermano mayor de su esposo, surge una conexión que desafía todas las reglas y cambiará sus destinos para siempre. Muy pronto, gran estreno de En Tierra Lejana, en Antena 3.