Actuación | Asalto Final
Sheila y Kimy dejan sin aliento al público con una de las batallas más emocionantes de La Voz
Las talents han dado su mejor versión en el escenario, pero el público solo puede elegir a una para los Directos de La Voz.
El Asalto Final de La Voz sigue regalando momentos únicos sobre el escenario. Esta vez, el turno fue para Mika y Sebastián Yatra, que se enfrentaron en una batalla de talento y emoción. El coach internacional apostó por Sheila, mientras que el colombiano confió en Kimy, dos artistas con estilos muy distintos, pero un mismo objetivo: conseguir su pase a los Directos.
Sheila deslumbró con su interpretación de ‘La vida loca’, una actuación llena de fuerza, pasión y autenticidad que encendió el plató. Por su parte, Kimy impresionó a todos con su potente versión de ‘Human’, mostrando un control vocal y una intensidad que dejaron a los coaches sin palabras.
“Un cantante que puede arriesgar se convierte en un artista”, dijo Mika, orgulloso de su talent. Sebastián Yatra, emocionado tras escuchar a su artista, no dudó en dedicarle unas palabras llenas de cariño y admiración: “Tu talento no tiene límites. Gracias por lo que acabas de hacer.”
El público decidió que Kimy sea la elegida para los Directos de La Voz... ¡Una sorpresa!
