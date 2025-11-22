Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Asalto Final

Sheila y Kimy dejan sin aliento al público con una de las batallas más emocionantes de La Voz

Las talents han dado su mejor versión en el escenario, pero el público solo puede elegir a una para los Directos de La Voz.

Kimy

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

El Asalto Final de La Voz sigue regalando momentos únicos sobre el escenario. Esta vez, el turno fue para Mika y Sebastián Yatra, que se enfrentaron en una batalla de talento y emoción. El coach internacional apostó por Sheila, mientras que el colombiano confió en Kimy, dos artistas con estilos muy distintos, pero un mismo objetivo: conseguir su pase a los Directos.

Sheila deslumbró con su interpretación de ‘La vida loca’, una actuación llena de fuerza, pasión y autenticidad que encendió el plató. Por su parte, Kimy impresionó a todos con su potente versión de ‘Human’, mostrando un control vocal y una intensidad que dejaron a los coaches sin palabras.

“Un cantante que puede arriesgar se convierte en un artista”, dijo Mika, orgulloso de su talent. Sebastián Yatra, emocionado tras escuchar a su artista, no dudó en dedicarle unas palabras llenas de cariño y admiración: “Tu talento no tiene límites. Gracias por lo que acabas de hacer.”

El público decidió que Kimy sea la elegida para los Directos de La Voz... ¡Una sorpresa!

Sheila conmueve con su versión de ‘Soy lo prohibido’ en La Voz: “Hiciste tuya la canción”

Sheila conmueve con su versión de ‘Soy lo prohibido’ en La Voz: “Hiciste tuya la canción”

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Kimy

Sheila y Kimy dejan sin aliento al público con una de las batallas más emocionantes de La Voz

Nia La Voz

Malú vive su último duelo de la mano de Moisés y Pablo López apuesta por Nia en la batalla más épica

Audrey

“El nivel es espectacular”: Audrey y Andrés James emocionan en la batalla más bonitas de La Voz

Jake Miagra
Actuación | Asalto Final

Pablo López reta a Mika con este duelo y provocan la batalla más reñida de los Asaltos

Nayo, talent de La Voz
Actuación | Asalto Final

Nayo gana el Asalto frente a Nela en una de las batallas más espectaculares de La Voz

Borja, el Gato CHP La Voz
Actuación | Asalto Final

El flamenco brilla en la primera batalla de La Voz: “No hay nada que sea más nuestro que esto”

Luis, El Granaíno, derrochó sentimiento con ‘No me conviene’, mientras que Borja, El Gato CHP, llenó el escenario de energía con ‘Acaríciame la cara’.

¡Emoción en el escenario! El homenaje de los dieciséis talents del Asalto final a los coaches de La Voz
Mejores momentos | Asalto Final

¡Emoción en el escenario! El homenaje de los dieciséis talents del Asalto final a los coaches de La Voz

‘Como mirarte’, de Sebastián Yatra; ‘Te voy a olvidar’, de Malú; ‘La función’, de Pablo López; y ‘Happy ending’, de Mika son las canciones que han emocionado a los coaches antes una noche mágica.

Rosa Rodríguez

Cara y cruz en el asalto al bote: Rosa gana El Rosco rozando los 2.416.000 euros

Sara Sálamo

El alegato de Sara Sálamo sobre “la vulnerabilidad masculina” en su documental sobre Isco

Carlos Rodríguez

Carlos Rodríguez proclama ‘Mi gran noche’ y completa un histórico hat-trick para Rosa

Publicidad