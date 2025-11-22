Ferrán gana la última batalla del Asalto Final y consigue la última plaza en los Directos de La Voz

Asalto Final de La Voz cerró por todo lo alto con una batalla llena de emoción y talento. Sebastián Yatra y Pablo López se enfrentaron en uno de los duelos más reñidos de la noche. El colombiano confió en Jonny, su último talent, mientras que el malagueño apostó por Ferrán, en un enfrentamiento que puso el broche perfecto a la fase más intensa del concurso.

Los dos talents volvieron a interpretar las canciones con las que conquistaron en las Audiciones a ciegas. Jonny llenó el plató de sensibilidad con su versión de ‘Yellow’, de Coldplay, mientras que Ferrán brilló con fuerza interpretando ‘Vampire’, en una actuación llena de emoción y verdad.

“Quiero daros las gracias”, señalaba Pablo López tras la actuación, mientras Yatra destacaba el enorme nivel de ambos: “Lo que decida el público estará bien.”

Finalmente, y por un margen muy ajustado, el público decidió que Ferrán fuera el ganador de la última batalla del Asalto Final, consiguiendo así la última plaza en los Directos de La Voz. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!