Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Asalto Final

Ferrán gana la última batalla del Asalto Final y consigue la última plaza en los Directos de La Voz

Los dos talents conmovieron al público con sus versiones de ‘Vampire’ y ‘Yellow’, pero el público le dio la victoria al equipo de Pablo López.

Ferrán talent de La Voz

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Asalto Final de La Voz cerró por todo lo alto con una batalla llena de emoción y talento. Sebastián Yatra y Pablo López se enfrentaron en uno de los duelos más reñidos de la noche. El colombiano confió en Jonny, su último talent, mientras que el malagueño apostó por Ferrán, en un enfrentamiento que puso el broche perfecto a la fase más intensa del concurso.

Los dos talents volvieron a interpretar las canciones con las que conquistaron en las Audiciones a ciegas. Jonny llenó el plató de sensibilidad con su versión de ‘Yellow’, de Coldplay, mientras que Ferrán brilló con fuerza interpretando ‘Vampire’, en una actuación llena de emoción y verdad.

“Quiero daros las gracias”, señalaba Pablo López tras la actuación, mientras Yatra destacaba el enorme nivel de ambos: “Lo que decida el público estará bien.”

Finalmente, y por un margen muy ajustado, el público decidió que Ferrán fuera el ganador de la última batalla del Asalto Final, consiguiendo así la última plaza en los Directos de La Voz. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!

Victoria, talent de La Voz

Los talents improvisan tras las cámaras de La Voz: ¿qué canción se les pasa por la cabeza?

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Ferrán talent de La Voz

Ferrán gana la última batalla del Asalto Final y consigue la última plaza en los Directos de La Voz

Javier

Una batalla llena de delicadeza: Javier y Cris llenan de elegancia el plató de La Voz

Kimy

Sheila y Kimy dejan sin aliento al público con una de las batallas más emocionantes de La Voz

Nia La Voz
Actuación | Asalto Final

Malú vive su último duelo de la mano de Moisés y Pablo López apuesta por Nia en la batalla más épica

Audrey
Actuación | Asalto Final

“El nivel es espectacular”: Audrey y Andrés James emocionan en la batalla más bonitas de La Voz

Jake Miagra
Actuación | Asalto Final

Pablo López reta a Mika con este duelo y provocan la batalla más reñida de los Asaltos

María emocionó al público con su sensibilidad, pero Jake Miagra se llevó la victoria para el equipo del coach internacional.

Nayo, talent de La Voz
Actuación | Asalto Final

Nayo gana el Asalto frente a Nela en una de las batallas más espectaculares de La Voz

La emoción se desbordó en el escenario de La Voz con el duelo entre Nela y Nayo. Mika apostó por la elegancia y delicadeza de Nela, mientras que Malú confió en la fuerza y sensibilidad de Nayo.

Borja, el Gato CHP La Voz

El flamenco brilla en la primera batalla de La Voz: “No hay nada que sea más nuestro que esto”

¡Emoción en el escenario! El homenaje de los dieciséis talents del Asalto final a los coaches de La Voz

¡Emoción en el escenario! El homenaje de los dieciséis talents del Asalto final a los coaches de La Voz

Rosa Rodríguez

Cara y cruz en el asalto al bote: Rosa gana El Rosco rozando los 2.416.000 euros

Publicidad