Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Caso Koldo

El juez del Supremo cita de nuevo a Ábalos y Koldo tras el informe de la UCO

El Tribunal Supremo investiga los pagos y gastos compartidos entre el exministro y su asesor, tras hallarse indicios de ingresos irregulares y operaciones opacas.

A3 Noticias Fin de Semana (26-07-25) Salen a la luz nuevos audios entre Koldo y Ábalos sobre mujeres y la ropa que debían llevar a las citas

El juez del Supremo cita de nuevo a Ábalos y Koldo | EFE

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado nuevamente al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su ex asesor Koldo García, para que declaren como investigados los próximos 15 y 16 de octubre, respectivamente. La decisión llega tras el informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial de Ábalos y sus vínculos económicos con García.

En su auto, Puente señala que el documento policial "profundiza en los indicios de criminalidad ya detectados" en la causa, relacionados con supuestos métodos opacos de gestión patrimonial entre ambos investigados. Según el juez, podrían haberse producido ingresos irregulares y operaciones financieras no transparentes, presuntamente derivadas de ilícitos penales que ahora se investigan.

El informe de la OCU apunta a "intersecciones significativas" entre los patrimonios de Ábalos y García. Entre los pagos realizados por el asesor figuran gastos personales del exministro, como pensiones alimenticias, nóminas de empleadas domésticas, regalos a terceros, cuotas hipotecarias de propiedades compartidas y viajes.

También apunta el magistrado que aparece indiciariamente justificado que Ábalos podría "haberse beneficiado de alguna fuente irregular de ingresos" y que ello se correspondería con "recepciones ilícitas de dinero en metálico " que serían entregadas para ambos a Koldo García "por un tercero o por varios".

Niega a Miss Asturias ejercer como víctima en el 'caso Koldo'

Además el Supremo ha rechazado que Claudia Montes, Miss Asturias +30 2017, ejerza la acusación particular en la causa que investiga al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. El magistrado argumenta en su providencia que Montes "no concreta" qué hechos específicos de los múltiples que integran la causa podrían considerarse daños que la afecten como víctima o perjudicada.

Montes declaró como testigo ante el Supremo que solicitó ayuda a Ábalos para conseguir un empleo y que fue García quien gestionó su contratación en la empresa pública Logirail. Sin embargo, negó mantener relación sentimental alguna con el exministro. La UCO de la Guardia Civil señaló en un informe que Montes "podría haber sido contratada irregularmente" en Logirail gracias a la influencia de Ábalos y la colaboración de García, aunque sin que ello implique reconocimiento de victimización en el proceso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El PP ganaría hoy las elecciones pero necesitaría a Vox para gobernar, según las encuestas electorales

Abascal y Feijóo

Publicidad

España

Pedro Sánchez en el funeral de Guillermo Fernández Vara

Olivenza despide a Guillermo Fernández Vara con un adiós íntimo y con la presencia de Pedro Sánchez

Koldo García y José Luis Ábalos, en una imagen de archivo

El juez del Supremo cita de nuevo a Ábalos y Koldo tras el informe de la UCO

Begoña Gómez

Begoña Gómez no acudirá a la nueva citación del juez Peinado e irá su abogado

Abascal y Feijóo
SONDEOS ELECTORALES

El PP ganaría hoy las elecciones pero necesitaría a Vox para gobernar, según las encuestas electorales

Vista general del Congreso
Agenda política

El conflicto en Gaza marcará de nuevo la agenda política de esta semana

Guillermo Fernández Vara
Obituario

Guillermo Fernández Vara, el forense que dedicó parte de su vida a la gestión política en Extremadura

Lideró la política regional durante tres legislaturas, gestionó la pandemia y defendió el compromiso con su tierra hasta el final.

José Luis Ábalos, secretario general del PSOE de Valencia
Caso Koldo

El informe de la UCO apunta a que la fundación de Ábalos se habría nutrido de una fuente de ingresos paralela

La investigación detalla que a partir del año 2018 los pagos de esa hipoteca dejaron de hacerse por transferencia y empezaron a ser en efectivo.

El presidente del gobierno Pedro Sánchez, junto al expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara

Luto en la política por la muerte de Guillermo Fernández Vara: "Su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España"

El expresidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en una fotografía de archivo

Muere Guillermo Fernández Vara, expresidente socialista de la Junta de Extremadura, a los 66 años

Concentración en Barcelona en apoyo a la Global Sumud Flotilla tras ser interceptada por Israel

Detenciones y cargas policiales en las manifestaciones en apoyo a Palestina

Publicidad